Oszuści wystawiają recepty na leki psychotropowe, podszywając się pod lekarzy

Nowe zasady dotyczące wystawiania recept na leki psychotropowe i środki odurzające weszły w życie kilka dni temu. Od 2 sierpnia 2023 roku lekarz może je przepisać tylko po konsultacji z pacjentem, jeśli od poprzedniej wizyty minęło więcej niż 3 miesiące. Zmiana przepisów zaowocowała nowym procederem, polegającym na wystawianiu takich recept przez oszustów podszywających się pod lekarzy. W ostatnim czasie policja ostrzegała również przed przestępcami, którzy telefonicznie podszywają się pod lekarza, próbując wyłudzić pieniądze, a także fałszywymi e-receptami, które zalewają internet, rozsyłając w ten sposób złośliwe oprogramowanie.

Fałszywe recepty na leki psychotropowe

Wielkopolska Izba Lekarska poinformowała o możliwym fałszerstwie, a także złożonym w tej sprawie zawiadomieniu do prokuratury. „Rzecznik Praw Lekarza WIL zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstw na szkodę lekarza, którego dane i certyfikat zostały wykorzystane do nielegalnego wystawienia i sprzedaży recept na silnie uzależniające leki psychotropowe. Sprawa jest bulwersująca, a sprawcy mogli wykraść certyfikaty większej liczby lekarzy” – brzmi treść komunikatu opublikowanego przez WIL. Wskazano w nim również, że:

Na portalu internetowym zostało zamieszczone ogłoszenie, którego autor oferował sprzedaż recept lub leków psychotropowych i benzodiazepin, takich jak: Medikinet, Xanax, OxyContin, Clonazepamum, Lorafen.

Złożenie zawiadomienia o sprawie do prokuratury

Jak podaje Wielkopolska Izba Lekarska, osoba działająca w sieci mogła dopuścić się w ten sposób następujących przestępstw:



nielegalnego handlu produktami leczniczymi,

fałszerstwa,

wykorzystania tożsamości lekarza do wystawiania recept,

bezprawnego uzyskania informacji.

Na wystawionych receptach znajdowały się dane między innymi jednego z wielkopolskich lekarzy, który nie zdawał sobie sprawy, że recepty zostały wypisane w jego imieniu. Wielkopolska Izba Lekarska zauważa w swoim komunikacie, że najprawdopodobniej doszło do nielegalnego uzyskania dostępu CEZ tego lekarza.

Z informacji przekazanych przez Radio RMF FM wynika, że rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak potwierdził złożenie zawiadomienia o całej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Jednak „ze względu na właściwości” zostało ono przekazane do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie. „Takie zawiadomienie wpłynęło i jest ono w procedowaniu wstępnym w prokuraturze w Gnieźnie. Dotyczy ono jednego z lekarzy tego miasta” – wyjaśnił Łukasz Wawrzyniak.

Apel o ostrożność do innych lekarzy

WIL wystosowała również apel, by w przypadku podejrzenia podobnej sytuacji, natychmiast reagować: „Apeluję do wszystkich Koleżanek i Kolegów mających jakiekolwiek podejrzenia co do tego, że mogli paść ofiarą podobnego procederu o kontakt z Kancelarią Rzecznika Praw Lekarza WIL. Każde tego typu zgłoszenie powinno być wyjaśniane przez śledczych” – podkreśla Rzecznik Praw Lekarza WIL lek. Marcin Karolewski. Dodał również, by zwracać szczególną uwagę na kwestię cyberbezpieczeństwa i ochrony dostępu do danych. W swoim komunikacie WIL podkreśla, że taki proceder może zagrażać ludzkiemu życiu i zdrowiu, a tym samym to niebezpieczne zjawisko musi zostać wyeliminowane, poprzez wdrożenie odpowiednich działań konkretnych instytucji.

O zaistniałym procederze Wielkopolska Izba Lekarska poinformowała również:



Ministerstwo Zdrowia,

Centrum e-Zdrowia,

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Główny Inspektorat Farmaceutyczny,

Naczelną Izbę Lekarską.

