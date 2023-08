Spadła liczba wystawianych recept w platformach internetowych. „Rekordziści” wyraźnie przyhamowali

Ponad miesiąc temu ministerstwo zdrowia wprowadziło ograniczenia w wystawianiu e-recept. Takie działanie rządu było odpowiedzią na oszustwa, jakich dopuszczali się niektórzy lekarze. Zmiany mają zapobiegać łamaniu prawa podczas wystawiania e-recept, ponieważ jak zauważył Adam Niedzielski, rynek wystawiania e-recept działa niemal w sposób automatyczny. Jednak po fali krytyki w kwestii wprowadzonych limitów minister zdrowia zdecydował się nieco poluzować te zasady i wyłączyć z nich recepty refundowane.

Spadła liczba wypisywanych e-recept w platformach internetowych

Ministerstwo zdrowia obwieściło sukces limitów e-recept, informując na Twitterze, że „limity w liczbie przyjmowanych pacjentów i wystawianych recept dały efekt”. Okazuje się, że w pięciu tzw. receptomatach, które wystawiały najwięcej recept, średnia na lekarza spadła z blisko 12 tys. do 4 tys. recept miesięcznie. W opublikowanym wpisie ministerstwo zdrowia podkreśliło też, że nie odnotowują „zbliżania się do limitów w POZ i AOS, czy szpitalach”.

Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca szef resortu zdrowia złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw w związku z wystawianiem e-recept. „Udało nam się zidentyfikować 10 lekarzy, którzy w ciągu roku wystawili od 100 tysięcy do 400 tysięcy recept. Szanowni państwo, to jest ilość ogromna, bo to oznacza, że dziennie ci lekarze wystawiali od blisko 300 do ponad tysiąca recept” – poinformował Adam Niedzielski, wyjaśniając, że takie działanie jest po prostu „biznesem”, którego cel mija się z troską o zdrowie pacjenta.

Jakie zasady obowiązują w kwestii wystawiania e-recept?

W związku z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami, od 3 lipca 2023 roku lekarz w ciągu 10 godzin swojej pracy może przyjąć maksymalnie 80 pacjentów, którym przepisze receptę. Z kolei liczba przepisanych recept w 10-godzinnym cyklu pracy nie może przekroczyć 300. Takie limity mają zapobiegać nadużyciom, które wcześniej miały miejsce.

Limity związane z wystawianiem e-recept mają na celu przede wszystkim troskę o zdrowie pacjentów, ponieważ przepisywanie leków bez wcześniejszej oceny stanu zdrowia pacjenta może mieć negatywne skutki, na przykład w wyniku nieuzasadnionego stosowania leków. Również Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do lekarzy, że praca dla platform wystawiających recepty jest szkodliwa dla pacjentów.

Ograniczenia przy wystawianiu recept na leki psychotropowe

W ostatnim czasie w życie weszło jednak więcej zmian. Nowe zasady dotyczą wystawiania recept na środki psychotropowe oraz odurzające. Zmienione przepisy obowiązują od 2 sierpnia 2023 roku. Te modyfikacje również są spowodowane troską o zdrowie i życie pacjenta. Aktualnie podczas wypisywania recept na takie leki pacjent musi być zbadany przez lekarza, który oceni wpływ danego leku na jego organizm. Dotyczy to badania stacjonarnego, ale również konsultacji przeprowadzonej w sposób zdalny. Podczas takiego badania lekarz będzie musiał porozmawiać z pacjentem na temat stanu jego zdrowia, stanu psychicznego, a także przeprowadzić z nim wywiad w kwestii zażywanych przez niego leków. Takie rozwiązanie ma ograniczyć komercyjne wystawianie recept w internecie na leki psychotropowe. Pojawia się więc pytanie: kiedy recepty na leki psychotropowe będą mogły być wystawione bez badania? Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, gdy od ostatniego badania nie minęło więcej niż 3 miesiące.

Czytaj też:

Uwaga na fałszywe produkty lecznicze. GIF ostrzegaCzytaj też:

Marihuana lecznicza pomaga uśmierzyć ból nie do zniesienia. Czy można się od niej uzależnić?