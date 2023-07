Barbie Foot Challenge – groźne wyzwanie zainspirowane filmem o słynnej lalce. Nie róbcie tego w domu

Zwiastun filmu stał się bowiem inspiracją do stworzenia nietypowego i niebezpiecznego wyzwania na jednej z platform społecznościowych. Na trailerze widać, jak Barbie przechadza się w butach na obcasie. Po krótkiej chwili zdejmuje je, staje na bosaka, wspina się na palce, wygina stopy i układa je w taki sposób,akby cały czas miała na sobie szpilki. Zadaniem uczestników Barbie Foot Challenge jest jak najwierniejsze odtworzenie tej charakterystycznej sceny. Zabawa, choć na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie, może mieć bardzo poważne i groźne konsekwencje. Sprawdź dlaczego.

Czemu Barbie Foot Challenge jest niebezpieczny?

Branie udziału w Barbie Foot Challenge może – jak przestrzegają eksperci – spowodować wiele problemów zdrowotnych w obrębie układu kostno-stawowego. Oczywiście, jeśli raz czy dwa spróbujemy naśladować Barbie nic złego nie powinno się wydarzyć. Jednak częstsze stosowanie tego rodzaju „praktyk” to kiepski pomysł. Jak wyjaśnia podiatra, doktor Jodi R. Schoenhaus – stanie w sposób zaprezentowany przez Margot Robbie w zwiastunie filmu „Barbie” jest niebezpieczne i niesie za sobą duże ryzyko uszkodzenia układu kostno-stawowego. Lekarka wyjaśnia:

Trwanie w tej pozie przez dłuższy czas sprawia, że kostka traci stabilność środek ciężkości przesuwa się do przodu, co w konsekwencji zmienia mechanikę stopy, skutkuje nadmiernym obciążeniem stawu skokowego i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zwichnięć, skręceń i rozmaitych urazów w obrębie wiązadeł, często obserwowanych u osób, które lubią chodzić w butach na wysokim obcasie.

Poza tym udział w Barbie Foot Challenge stanowi duże obciążenie dla dolnego odcinka kręgosłupa. Uczestniczki wyzwania mogą więc zafundować sobie wady postawy i problemy z mięśniami oraz tak zwaną płytką wzrostu (tkanka chrzęstną zlokalizowaną w pobliżu zakończeń rosnących kości). Dotyczy to przede wszystkim nastolatek i młodych kobiet. Doktor Jodi Schoenhaus zwraca również uwagę na fakt, że świat Barbie to fikcja wykreowana przez reżyserów i scenarzystów, które nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem i dodaje:

Chodzenie na palcach bez obcasów nie jest naturalne i zdrowe, a rzeczywistość w filmie jest taka, że Barbie ma płaskostopie, podobnie jak 30 procent populacji. Aktorzy i aktorki mają do dyspozycji różnego rodzaju rekwizyty i korzystają z wielu ujęć, by osiągnąć efekt, który widz ogląda na ekranie.

Przed wyzwaniem przestrzega też gwiazda filmu „Barbie”

W jednym z wywiadów Margot Robbie ujawniła, że korzystała z pomocy podczas realizowania słynnej już sceny. Użyto też specjalnej dwustronnej maty przyklejanej do podłoża, by buty pozostały w tym samym miejscu i nie przesuwały się. Aktorka oraz inni twórcy filmu przestrzegają młodych ludzi, by nie naśladowali pozy Barbie bez wsparcia osób trzecich. Należy podkreślić, że to nie pierwsze niebezpieczne wyzwanie, które zyskało popularność w mediach społecznościowych. Równie groźny jest trend związany z wyskakiwaniem z pędzącej łódki (boatjumping challange) czy wdychaniem dezodorantu (deodorant challenge)

