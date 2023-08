„Język wapera” to efekt palenia e-papierosów. Poznaj jego objawy

„Język wapera” to potoczne określenie stanu, w którym osoba paląca e-papierosy ma zaburzone czucie smaku. Nie jest w stanie rozpoznać, jak smakują liquidy, których używa podczas wapowania. Nie ma jeszcze zbyt wielu informacji naukowych na temat tej przypadłości. Eksperci jednak biją na alarm i apelują do miłośników elektronicznych papierosów, by zaprzestali korzystania z tego rodzaju urządzeń.

„Język wapera” – przyczyny i objawy

Przyczyny „języka wapera” nie zostały do końca poznane. Istnieje wiele teorii wyjaśniających to zjawisko. Jedna z hipotez głosi, że za zaburzenia czucia smaku odpowiadają związki zawarte w liquidach. Płyny wykorzystywane w e-papierosach mają w swoim składzie wiele potencjalnie szkodliwych substancji. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o nikotynę, ale również glikol propylenowy, kwas benzoesowy, glicerynę roślinną, a także różnego rodzaju aromaty (na przykład aldehyd cynamonowy, który odpowiada za cynamonowy posmak dymu z waporyzatora).

Dr Halpern-Felsher, która zajmuje się badaniem wpływu elektronicznych papierosów na zdrowie człowieka zauważa:

Można sobie wyobrazić, że chemikalia w e-papierosach, a zwłaszcza aromaty i inne dodatki, mogą powodować problemy ze zdrowiem jamy ustnej, ale nic jeszcze na ten temat dokładnie nie wiemy.

„Język wapera” objawia się zaburzeniami czucia smaku (osłabieniem, a nawet całkowitą utratą zmysłu). Stan ten zwykle ma charakter przejściowy i ustępuje po kilku dniach. Może jednak nawracać i utrzymywać się przez dłuższy czas. Wiele zależy od tego, jak często dana osoba korzysta z e-papierosów.

Czy e-papierosy są bezpieczne?

E-papierosy są reklamowane jako zdrowsza alternatywa tradycyjnych papierosów. Wielu ekspertów ma jednak co do tego poważne wątpliwości. Nie wiadomo bowiem do końca, jak substancje zawarte w liquidach wpływają na organizm człowieka. Należy zauważyć, że płyny te są podgrzewane i zmieniają stan skupienia (z ciekłego na gazowy), co zwiększa ich potencjalną toksyczność. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są aromaty dodawane do liquidów, na przykład mentol. Udowodniono, że pogarsza czynność płuc i uszkadza narządy.

Palenie e-papierosów może wywoływać również nudności pogarszać zdrowie jamy ustnej. Nałóg sprzyja namnażaniu szkodliwych bakterii i powstawaniu stanów zapalnych w obrębie dziąseł i języka. Według American Lung Association elektroniczne papierosy są tak samo toksyczne, jak te tradycyjne i nie należy ich używać.

Czytaj też:

Rośnie liczba przypadków zatruć e-papierosami. Jest apel lekarzyCzytaj też:

Brytyjski rząd chce ograniczyć liczbę palaczy. Niektórzy mogą liczyć na swoiste 400 plus