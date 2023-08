To musicie zrobić podczas zwolnienia lekarskiego, inaczej stracicie pieniądze. Czas jest ograniczony

Każda ubezpieczona osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim, ma obowiązek poinformowania o miejscu, w którym będzie przebywać podczas jego trwania. Taki wymóg funkcjonuje od 2019 roku. Miejsca pobytu podczas L4 nie należy jednak utożsamiać z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. W zwolnieniu lekarskim pacjent powinien wskazać adres, pod którym rzeczywiście będzie znajdować się w tym czasie. Zdarza się na przykład, że osoby chore z różnych przyczyn zamieszkują wtedy gdzie indziej, niż wskazywałby na to ich stały adres.

Pracownik musi wskazać miejsce pobytu podczas L4

Pracodawca powinien być powiadomiony o miejscu pobytu swojego pracownika w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy. Każda ubezpieczona osoba ma obowiązek informowania, gdzie będzie przebywać w tym czasie. Jeśli już po wystawieniu zwolnienia chory zmienia miejsce pobytu – musi w ciągu 3 dni zgłosić to do pracodawcy oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. „Gdy musimy wziąć zwolnienie lekarskie, warto zadbać o to, by lekarz wystawił je na adres, pod którym będziemy faktycznie przebywać. Trzeba pamiętać, że adres zameldowania to nie to samo, co adres zamieszkania” – zaznaczają przedstawiciele ZUS. „Są też przypadki, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i dlatego na czas rekonwalescencji przenosimy się do rodziny. Jeśli zmieniamy miejsce pobytu już po wystawieniu e-ZLA, to musimy w ciągu 3 dni zgłosić tę zmianę do pracodawcy i ZUS” – mówi rzeczniczka ZUS. Bardzo istotne jest, żeby o tym pamiętać, ponieważ w ostatnim czasie ZUS częściej kontroluje zwolnienia lekarskie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy doszło do tysięcy kontroli L4, co skutkowało milionowymi kwotami wstrzymanych zasiłków.

Jakie są konsekwencje braku zmiany adres?

Choć takie przepisy obowiązują już od kilku lat, to nadal zdarza się, że pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli nie zastaje chorego w domu pod adresem wskazanym na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji – chory może stracić otrzymane pieniądze. „Wtedy chory może stracić prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli zasiłek został już wypłacony i stwierdzimy, że ktoś je niewłaściwie wykorzystuje, bo zamiast się leczyć, pojechał na urlop – wtedy ZUS może zażądać zwrotu już otrzymanych pieniędzy” – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie dolnośląskim.

W jaki sposób poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

Już podczas wystawiania zwolnienia przez lekarza należy upewnić się, czy podany wcześniej adres jest prawidłowy, ponieważ lekarz, który wypisuje L4 umieszcza na nim dane adresowe ubezpieczonego, które figurują w dokumentacji medycznej pacjenta. Jeżeli w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego chory zmieni miejsce pobytu – musi poinformować o tym pracodawcę oraz ZUS. Może to zrobić osobiście (w terenowym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Platformy Usług Elektronicznych ZUS).

Kto może przeprowadzić kontrolę podczas L4?

Kontrole pracownika podczas L4 może przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić również płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłku chorobowego). W niektórych sytuacjach mogą to zrobić również pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Taka weryfikacja może zostać przeprowadzona w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy. Będąc na zwolnieniu lekarskim warto sprawdzić też, jakie zmiany weszły w życie dotyczące L4 w 2023 roku.

