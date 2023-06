ZUS odpowiada na plagę zwolnień. Tysiące kontroli L4 i milionowe kwoty wstrzymanych zasiłków

W ciągu zaledwie ostatnich trzech miesięcy ZUS przeprowadził ponad 117 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiada, że Polacy muszą liczyć się z tym, że takie tempo zostanie utrzymane, a nawet wzrośnie. Do końca roku ta instytucja planuje przeprowadzić około pół miliona takich kontroli. Wiemy również, która grupa jest na nie najbardziej narażona.

Masowe kontrole zwolnień lekarskich przez ZUS

Powszechnie wiadomo, że jeśli ktoś przebywa na zwolnieniu lekarskim, może spodziewać się kontroli. Jest to obowiązek tej instytucji, jednak od niedawna takie kontrole znacznie się nasiliły. Pracownika na zwolnieniu może sprawdzić nie tylko ZUS, ale też pracodawca. „Każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy” – informuje na swojej stronie internetowej ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pozostaje bierny w związku z masowym wystawianiem zwolnień przez lekarzy. Okazuje się, że przy wykrywaniu „lewych” L4 pomaga specjalny algorytm. Rzecznik ZUS cytowany przez portal money.pl powiedział:

Elektroniczne zwolnienia lekarskie są pomocne przy wykrywaniu nadużyć. Jest specjalny algorytm, który oczywiście typuje do kontroli losowo wybrane osoby, ale też tych ubezpieczonych, u których widać pewien trend w działaniu. System wyłapuje np. osoby, które często biorą zwolnienia lekarskie u kilku lekarzy.

Okazuje się również, że wzrasta skuteczność wykrywania zwolnień lekarskich wystawianych nieprawidłowo. „Nieprawidłowości dotyczące wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich są wychwytywane coraz skuteczniej, więc radzimy dwa razy pomyśleć, zanim ktoś zdecyduje się na podjęcie niewłaściwej decyzji” – dodał.

ZUS wstrzymuje wypłatę zasiłków

Kontrole z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą, ale wcale nie muszą być przeprowadzone. Jednak w ostatnim czasie są one wzmożone z uwagi na nadużycia i wystawianie niesłusznych zwolnień lekarskich (bez podstawy merytorycznej). Jak informuje portal money.pl, już w pierwszym kwartale tego roku ZUS wydał 7,8 tysięcy decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Opiewały one na łączną kwotę 6,8 miliona złotych. Dodatkowo przez pierwsze 3 miesiące tego roku ZUS obniżył wypłaty o ponad 38 milionów złotych (dotyczyło to 26,9 tysięcy osób). Łączna kwota obniżonych oraz cofniętych świadczeń w pierwszym kwartale tego roku wyniosła około 45 milionów złotych.

W przypadku wstrzymania wypłat karą dla pacjenta jest obowiązek zwrotu za wypłacone świadczenia ZUS. Z kolei lekarzowi może zostać zablokowana możliwość wydawania zwolnień. Portal money.pl podał, że rekordzista wśród lekarzy potrafił wystawić aż 200 zwolnień w ciągu jednego dnia w kilku podmiotach leczniczych.

Co dokładnie kontroluje ZUS w związku z L4?

Zaświadczenia lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy są kontrolowane pod kątem tego, czy dana osoba wykorzystuje je w prawidłowy sposób. Zakład ubezpieczeń Społecznych w związku z wydaniem L4 sprawdza przede wszystkim, czy w okresie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Kontroluje również, czy nie wykorzystuje on zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygląda się, czy choremu rzeczywiście należy się L4. W przypadku sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS sprawdza, czy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad chorym.

Jakie grupy osób są najbardziej narażone na kontrolę zwolnień?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w teorii może skontrolować wszystkich przebywających na zwolnieniu lekarskim, jednak najbardziej narażone na to są osoby, które:



często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich,

uzyskują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy z różnych powodów,

przed wzięciem zwolnienia krótko podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu,

wcześniej w niewłaściwy sposób wykorzystywali zwolnienia lekarskie,

nie stawili się w wyznaczonym terminie na badanie związane z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS,

zachodzi podejrzenie, że w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonują oni pracę zarobkową.

