Nosisz te same ubrania przez kilka dni z rzędu? Zobacz, co ci grozi

Noszenie tych samych ubrań przez kilka dni z rzędu często wiąże się – jak wskazuje Manal Mohammed, wykładowca mikrobiologii medycznej na University of Westminster – z dążeniem do zminimalizowania stresu spowodowanego koniecznością podejmowania decyzji. Eksperci przestrzegają jednak przed tym nawykiem.

Jak często prać ubrania i czyścić inne elementy garderoby?

Po każdym użyciu należy prać elementy garderoby, takie jak: bielizna, rajstopy, legginsy i ubrania wykorzystywane podczas treningów siłowych czy uprawiania sportu. Bezwzględnie należy czyścić wszystkie przywołane rzeczy z plam potu oraz innych widocznych zabrudzeń. Dlaczego to takie ważne? Ludzką skórę pokrywa naturalny mikrobiom złożony z bakterii i drożdży. Pełnią one funkcję ochronną. Wspomagają układ odpornościowy, a także zabezpieczają organizm przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Jednak to broń obosieczna. Niekontrolowane namnażanie się tych drobnoustrojów (któremu sprzyja noszenie przepoconej garderoby) szkodzi zdrowiu i stwarza dogodne warunki do rozwoju różnego rodzaju infekcji. Częsta zmiana ubrań jest korzystna z jeszcze jednego powodu – ogranicza ryzyko zarażenia chorobotwórczymi patogenami, między innymi gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus).

Zakażenie tą bakterią może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi – stanami zapalnymi w obrębie mieszków włosowych, gruczołów potowych lub tkanek podskórnych, a także innych okolic (na przykład gruczołów piersiowych, zatok czy spojówek). Co więcej, rozpanoszenie się patogenu w organizmie nierzadko prowadzi do powstawania liszajów, czyraków oraz ropni. Zakażenia miejscowe to jednak niejedyne niebezpieczeństwo. Trzeba wspomnieć także o ryzyku wystąpienia zagrażających życiu reakcji ogólnoustrojowych, a zwłaszcza posocznicy (sepsy).

Eksperci zwracają również uwagę na konieczność czyszczenia wkładek do obuwia (przynajmniej raz w miesiącu) i codziennego zmieniania skarpetek. Jak zauważa dr Jeremy Fenton, dyrektor medyczny Schweiger Dermatology Group w Nowym Jorku, we wnętrzu butów panują idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów odpowiedzialnych za wywoływanie infekcji grzybiczych – jest ciepło, wilgotno, a jednocześnie ciemno.

Jakie ubrania można nosić kilka razy z rzędu bez prania?

Ubrania, które nie mają bezpośredniego kontaktu z ludzką skórą, nie wymagają codziennego prania. Mowa tu między innymi o koszulach nakładanych na podkoszulki, kurtkach czy płaszczach. Częstotliwość czyszczenia odzieży zależy od temperatury panującej na zewnątrz, a także ilości potu wydzielanego przez daną osobę. Duża wilgotność ubrań – co warto jeszcze raz podkreślić – zwiększa ryzyko namnażania się niebezpiecznych dla zdrowia patogenów. Ważne jest także to, by uważnie obserwować swoje ciało i niezwłocznie reagować w razie pojawienia się niepokojących symptomów w postaci wysypki, wykwitów bądź plam. Powinny na nie uważać przede wszystkim dzieci, seniorzy oraz osoby z wrażliwą skórą skłonną do podrażnień, egzemą czy łuszczycą.

