Objawy tego nowotworu często mylone są z łuszczycą. Dowiedz się więcej o chłoniaku skóry

Pierwsze objawy tej choroby pojawiają się zazwyczaj między 40. a 60. rokiem życia, częściej występują u mężczyzn niż u kobiet. Wyglądają często niewinnie. Dopiero w późniejszych stadiach choroby są znaczące. Skóra pokrywa się wtedy guzami, owrzodzeniami lub staje się jednolicie zaczerwieniona, czemu towarzyszy intensywny świąd.

Pierwsze objawy chłoniaka skóry

Do pierwszych objawów chłoniaka skóry należą symptomy miejscowe. Są to najczęściej:

rumień skóry,

złuszczanie naskórka (jak przy łuszczycy),

swędzenie skóry,

cienkość skóry i zwiotczenie,

rogowacenie dłoni i stóp,

wypadanie włosów,

przebarwienia paznokci,

Jak zdiagnozować chłoniaka skóry?

Aby stwierdzić, czy pacjent choruje na tę chorobę, lekarz pobiera biopsję ze zmiany skórnej i przeprowadza badanie histopatologiczne. Nie zawsze jednak procedura daje odpowiedź za pierwszym razem. U osób cierpiących na chłoniaka T-komórkowego, w początkowych stadiach naciek chorobowy to mieszanina komórek zapalnych i nowotworowych. Z tego powodu obraz histopatologiczny może być niejednoznaczny. Sprawia, to, że wymagane są kolejne biopsje skóry. Jeżeli jednak niepokojące objawy występują od dłuższego czasu, zostały przeprowadzone już badania, a przyczyna problemu nie została wyjaśniona, można zgłosić się do organizacji i fundacji zajmujących się np. chorobami rzadkimi, które pomogą pokierować dalszą diagnostyką pacjenta.

Leczenie chłoniaka skórnego

Rokowania dotyczące leczenia są zależne od podtypu nowotworu oraz etapu, na którym udało się go wykryć. Chłoniaki skóry są chorobami nieuleczalnymi, jednak leczenie wdrożone odpowiednio wcześniej może prowadzić do długich okresów remisji i poprawić jakość życia pacjenta. W przypadku chłoniaka T-komórkowego, we wczesnych stadiach choroby zaleca się jak najmniej agresywne metody leczenia. Stosuje się leki miejscowe, a także fototerapię. W przypadkach bardziej zaawansowanych lub w razie braku odpowiedzi na wcześniejsze terapie włącza się leczenie systemowe, któremu jest poddawany cały organizm chorego. Wykorzystuje się w nim głównie chemioterapię, ale również immunoterapię i hormonoterapię.

