Popularne leki mogą powodować odwodnienie. Masz je w swojej apteczce?

Odwodnienie to stan, w którym zawartość wody w organizmie drastycznie spada, co w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie całego ustroju i wywołuje wiele nieprzyjemnych dolegliwości, między innymi bóle i zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, trudności z koncentracją czy rozdrażnienie. Należy pamiętać, że woda warunkuje prawidłowy przebieg wielu procesów fizjologicznych. Odpowiada za utrzymywanie równowagi elektrolitowej, ochronę narządów i tkanek, a także normalizację ciśnienia tętniczego krwi. Wspomaga trawienie i usuwanie toksyn z organizmu. Należy podkreślić, że odwodnienie zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu człowieka. Sprawdź, jakie leki mogą mu sprzyjać.

Leki na nadciśnienie a odwodnienie

Ryzyko odwodnienia zwiększa przyjmowanie leków na nadciśnienie, a zwłaszcza inhibitorów konwertazy angiotensyny. Obniżają one ciśnienie tętnicze krwi poprzez hamowanie aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA). Odgrywa on – jak podkreśla doktor farmacji HaVy Ngo-Hamilton – kluczową rolę w równoważeniu zawartości płynów i elektrolitów w organizmie. Odpowiada również za odczuwanie pragnienia. Branie wskazanych leków nierzadko tłumi potrzebę picia wody, a co za tym idzie może doprowadzić do odwodnienia. Co więcej, inhibitory konwertazy angiotensyny mogą zaburzać czynność nerek w zakresie filtrowania krwi i usuwania toksyn z organizmu.

Leki na cukrzycę sprzyjają odwodnieniu organizmu

Odwodnienie mogą powodować również leki na cukrzycę – zwłaszcza środki zawierające metforminę. Substancja ta ma częsty efekt uboczny w postaci rozstroju żołądka i biegunki. Jeśli dolegliwości występują przez dłuższy czas, zwiększa się ryzyko odwodnienia. Należy też pamiętać, że przy zbyt wysokim poziomie glukozy we krwi, nerki zaczynają ciężej pracować. W rezultacie produkują więcej moczu, co również sprzyja odwodnieniu.

Inne leki, które zwiększają ryzyko odwodnienia

Na nadmierne wydalanie wody z organizmu są narażeni pacjenci onkologiczni, którzy przechodzą chemioterapię. Chorzy nierzadko uskarżają się na nudności i wymioty. Te dolegliwości zwiększają ryzyko odwodnienia. Na ten problem powinny również zwrócić szczególną uwagę osoby przyjmujące środki przeczyszczające wykorzystywane w leczeniu zaparć lub innych kłopotów z wypróżnianiem.

Jak zapobiec odwodnieniu podczas przyjmowania leków?

Najlepiej skonsultować skutki uboczne przyjmowanych leków z lekarzem prowadzącym. Nie należy odstawiać farmaceutyków na własną rękę. Przerwanie kuracji przynosi więcej szkód niż pożytku. Picie większych ilości wody również nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem Zbyt duża ilość płynów wypijana na raz może wywołać zaburzenia elektrolitowe. Dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest częste picie wody małymi łykami.

