Znany lek na cukrzycę może wydłużać życie i przeciwdziałać starzeniu się. Badania

Metformina jest jednym z najczęściej stosowanych leków na cukrzycę typu 2. Lek ten nie tylko obniża poziom cukru we krwi, ale może także korzystnie wpływać na długość życia osób, które go przyjmują. Na razie naukowcy dowiedli, że tak dzieje się w przypadku nicienia C. rlegans – robaka, który ma podobny metabolizm do ludzkiego. Jest on często stosowany jako model do badań nad chorobami ludzkimi. Posiada on ok. 80 białek wspólnych z ludźmi. Długość jego życia wynosi dwa tygodnie, a to z kolei sprawia, że badania nad długowiecznością w jego przypadku są bardzo ułatwione.

Przyjmowanie leku na cukrzycę a długość życia

Badanie nad korelacją przyjmowania leku na cukrzycę a długością życia przeprowadził zespół z Massachusetts General Hospital (MGH) w Bostonie – jest to największy szpital uniwersytecki Harvard Medical School. Zostały one opublikowane na łamach pisma „eLife”. Metformina sprawia, że możliwe jest dłuższe życie, a wynika to z tego, że pobudza ona wytwarzanie w organizmie konkretnych cząsteczek – lipidów eterowych.

Podczas badania naukowcy wyciszali poszczególne geny nicienia Caenorhabditis elegans – dzięki temu możliwe było zidentyfikowanie genów odpowiadających za wydłużenie życia w reakcji na działanie metforminy, a także innego biguanidu – fenforminy. „Jak wykazały badania na robakach Caenorhabditis elegans, metformina – doustny lek przeciwcukrzycowy – stymuluje produkcję tłuszczów zwanych lipidami eterowymi, co sprzyja długowieczności” – poinformowali naukowcy.

Metformina wpływa też na zdrowsze starzenie się

Wyniki najnowszych badań sugerują również, że zwiększenie lipidów eterowych u ludzi mogłoby mieć też inne pozytywne konsekwencje. Wpływałoby to na wspieranie zdrowego procesu starzenia się, ale mogłoby też zmniejszać wpływ chorób związanych ze starzeniem się na organizm ludzki. „Nasze badanie wskazuje na promowanie biosyntezy lipidów eterowych jako nowy cel terapeutyczny sprzyjający zdrowemu starzeniu się. Sugeruje to, że interwencja dietetyczna lub farmakologiczna mająca na celu promowanie syntezy eterolipidów może pewnego dnia zacząć stanowić strategię leczenia starzenia się i chorób z nim związanych” – zauważył starszy autor badania Alexander A. Soukas, profesor nadzwyczajny w Harvard Medical School.

Potrzebne są dalsze badania nad działaniem metforminy

Badacze zauważają jednak, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań na modelach ssaków – analiza wpływu cząsteczek na komórki człowieka lub myszy. „Ponieważ nasze badania skupiały się wyłącznie na interwencjach u C. elegans, wymagane są dalsze badania na modelach ssaczych (takich jak komórki ludzkie i myszy), obserwacje epidemiologiczne i rygorystyczne badania kliniczne, aby określić opłacalność promowania syntezy eterolipidów w celu zapewnienia dłuższego życia i dłuższego zachowywania zdrowia u ludzi”– wyjaśnił naukowiec. Badacze zauważają również, że pomimo tych obiecujących wyników, pełne spektrum czynników molekularnych odpowiedzialnych za te korzyści zdrowotne pozostaje na razie nieznane.

