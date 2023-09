Szpital może nagrywać pacjenta. W życie wchodzą nowe przepisy

O zmianach pisze „Dziennik Gazeta Prawna” podkreślając, że szpital może nagrywać pacjenta w kłopotliwych sytuacjach nawet bez jego zgody. Wszystko przez zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Kamery będą mogły zostać zainstalowane zarówno w części ogólnodostępnej czy salach, w których przebywa pacjent po operacji, jak i w miejscach, gdzie są udzielane inne świadczenia zdrowotne, czyli przeprowadzane badania, zabiegi czy operacje. Jak podkreśla dziennik, do tej pory szpitale mogły być w takich sytuacjach karane za naruszanie prawa pacjenta do intymności.

Pacjent ma prawo wiedzieć o monitoringu

To szef danej placówki (a konkretnie: szpitala, zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zakładu rehabilitacji leczniczej lub hospicjum) będzie mógł podjąć decyzję o założeniu monitoringu. Jak jednak zwraca uwagę serwis Termedia – po pierwsze system kamer musi być konieczny w procesie leczenia pacjentów lub dla zapewnienia im bezpieczeństwa, i po drugie: zakładając monitoring, należy uwzględnić konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta. Co więcej – jak przypomina Termedia – na taki rodzaj monitoringu pacjent nie musi się zgadzać, ponieważ podstawą będzie tu prawnie uzasadniony interes placówki medycznej. To nie oznacza jednak, że pacjent nie ma tu żadnych praw: może złożyć swój sprzeciw na podstawie przepisów związanych z RODO. I co najważniejsze: pacjent ma prawo wiedzieć, że miejsce, w którym są mu udzielane świadczenia, jest monitorowane.

Monitoring na sali operacyjnej, ale bez głosu

Eksperci zwracają uwagę, że monitoring może poprawić jakość wykonywanych świadczeń, ale z drugiej strony też zachowanie samych pacjentów. Takie nagrania mogą być potem wykorzystane jako materiał dowodowy w spornych sprawach. Jednak trzeba podkreślić, że będzie to jedynie monitoring wizyjny, bez możliwości nagrywania głosu.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 6 września 2023 roku.

Czytaj też:

Lek na receptę wycofywany z rynku. Ważny komunikat GIFCzytaj też:

Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów już od dzisiaj. Co znajdzie się na liście?