Fałszywa lekarka i pielęgniarka okradły parę staruszków. Wyłudziły ponad 70 tys. zł

Coraz częściej dochodzi do przestępstw, podczas których oszuści podają się za lekarzy lub innych pracowników ochrony zdrowia. Ostatnio miejsce miała sytuacja, podczas której para seniorów uwierzyła fałszywej lekarce i pielęgniarce, które wpuścili do domu pod pretekstem „darmowej usługi medycznej”. O przestępstwie poinformowała Komenda Miejska Policji w Częstochowie, która przestrzega przed tego typu oszustwami. Szczególnie narażone na nie są osoby starsze.

Fałszywa lekarka i pielęgniarka okradły parę staruszków

W poniedziałek (04.09.2023 r.) małżeństwo z Częstochowy w wieku ponad 70 lat zgłosiło na policję, że w ich mieszkaniu doszło do kradzieży, podczas której zginęło ponad 70 tysięcy złotych. Z ustaleń policji wynika, że do przestępstwa dopuściły się dwie kobiety podające się za lekarkę oraz pielęgniarkę. Kobiety weszły do mieszkania seniorów, by wykonać bezpłatny leczniczy masaż. Za sprawą podstępu okradły małżeństwo z ich oszczędności. Policja nie ujawniła, czy kobiety umówiły się wcześniej z seniorami na wizytę, czy przyszły do nich do mieszkania „prosto z ulicy”.

Policja ostrzega przed oszustwami

Tego typu oszustwom najczęściej padają starsi ludzie. „Pomimo dużej ilości kampanii informacyjnych mających na celu przestrzeganie osób starszych o możliwych zagrożeniach, takich jak oszustwa na przykład na wnuczka, seniora i tym podobne, nadal zdarzają się przypadki, w których oszuści wykorzystują fakt, iż osoby te ufają drugiemu człowiekowi, że ten chce im pomóc, w wyniku czego tracą oszczędności swojego życia” – brzmi treść komunikatu opublikowanego przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie.

Niedawno głośno było też o nowej metodzie oszustwa w postaci telefonu od lekarza – przestępcy dzwonili i próbowali wyłudzić pieniądze od starszych osób, informując, że bliska im osoba jest poważnie chora i potrzebne są środki na jej leczenie. Oszuści są bezwzględni, dlatego policja apeluje, by jak najczęściej przypominać seniorom o tego typu zagrożeniach: „Dlatego też tak ważna jest profilaktyka oraz mówienie osobom starszym o tym, w jaki sposób działają oszuści i w jakich aspektach życia mogą próbować ich oszukać. Przestrzegamy wszystkich, a w szczególności osoby starsze przebywające same w mieszkaniu lub domu przed wpuszczaniem nieznajomych osób oferujących różne usługi takie jak: usługi lecznicze, sprzedaż różnego rodzaju urządzeń i wyposażenia domu, ale także nieznanych nam pracowników pobierających odczyty lub chcących usunąć awarię na przykład wody, prądu lub gazu”.

Co robić, żeby nie dać się oszukać?

Bardzo ważna jest ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Nigdy nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy. Warto również zachować przezorność i nie wpuszczać nieznajomych osób do mieszkania, nawet w przypadku, gdy podają się za lekarza, pielęgniarkę, etc. Takie słowa, wbrew pozorom, wcale nie powinny podnosić ich wiarygodności.

Nie można również ufać osobom, które telefonicznie podają się za naszych bliskich lub krewnych, prosząc o przekazanie pieniędzy. Takie kontakty mogą grozić oszustwem, a w konsekwencji – utratą gotówki. Gdy jakaś sytuacja wyda nam się podejrzana – należy koniecznie powiadomić policję o próbie oszustwa dzwoniąc pod numer 112.

Czytaj też:

Oszustwo „na wnuczka” w Niemczech. Dezaktywowano 8 tys. numerów telefonówCzytaj też:

Seniorka z Legnicy uwierzyła, że wybrał ją Duch Święty. Straciła 65 tys. złotych