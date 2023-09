MZ powołał nowy zespół. Ma on ocenić dostępność do świadczeń zdrowotnych

Jednym z palących problemów polskiego systemu ochrony zdrowia są kolejki do lekarzy i długi czas oczekiwania na badania lub inne świadczenia zdrowotne. Nowa formacja dostała za zadanie nie tylko ocenić, ale i opracować koncepcję zmian, która poprawi tę trudną sytuację.

Zespół do oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej to pomocniczy organ Ministerstwa Zdrowia tworzony przez dziesięć osób. Na jego na czele stoi Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (w roli przewodniczącego) i Daniel Rutkowski, zastępca Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego). W jego skład wchodzą ponadto:

Michał Dzięgielewski (Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia),

Sylwia Lis (Radca w Biurze Ministra w Ministerstwie Zdrowia),

Małgorzata Zadorożna (Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia),

Paweł Masiarz (Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia),

Maciej Karaszewski (Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia),

Dariusz Dziełak (Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia),

Filip Urbański (Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia),

przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

W pracach zespołu mogą również brać udział osoby niebędące jego formalnymi członkami, które przyjmą zaproszenie od przewodniczącego.

Analiza dostępności świadczeń zdrowotnych do 16 października

Głównym przedmiotem zainteresowania zespołu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia jest analiza dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Ma on zbadać przede wszystkim kwestie związane z czasem oczekiwania chorych na uzyskanie niezbędnej pomocy oraz zaproponować rozwiązania i koncepcje, które pozwolą poprawić sytuację pacjentów. Przewodniczący zespołu ma czas do 16 października 2023 roku, by przedstawić ministrowi zdrowia propozycje rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń zdrowotnych. Po ich zaakceptowaniu zespół będzie mógł być rozwiązany.

Wydatki związane z działalnością zespołu są pokrywane z budżetu państwa. Członkowie organu, w tym Przewodniczący i jego zastępca, nie pobierają wynagrodzenia za uczestnictwo w poszczególnych posiedzeniach.

