Ile jest ważne skierowanie na badania i do lekarza? Czy może przepaść?

Jeśli dany pacjent chce skorzystać z wizyty u specjalisty lub leczenia szpitalnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – musi posiadać odpowiednie skierowanie. Jest ono wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Wiele osób w takiej sytuacji z pewnością zastanawia się, jak długo ważne jest takie skierowanie i czy może przepaść, gdy upłynie już konkretny termin.

Ile jest ważne skierowanie na badania?

Zgodnie z zasadą, jaka obowiązują na przykład w przypadku recept, które mają swój określony termin ważności, wydawać by się mogło, że to samo dotyczy również skierowań na przykład na konkretne badanie. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że w tym przypadku takie skierowanie nie ma „terminu ważności”. Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – obowiązuje ono do momentu, aż ustanie przyczyna jego wydania.

Choć takie skierowanie lekarskie nie ma ustalonego z góry terminu, w którym mogłoby przestać obowiązywać, to zasady, które obowiązują w tej kwestii, mogą powodować pewne niejasności. Mianowicie centrum diagnostyczne, gdzie ma być zrealizowane skierowanie, może na przykład odmówić wykonania badania, jeśli minęło zbyt wiele czasu od jego wystawienia. Zaleca się, by ze względów zdrowotnych dane badanie wykonać jak najszybciej. Warto wiedzieć również, czy skierowanie na morfologię może przepaść.

Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?

Podobnie jak w przypadku skierowania na badania – nie ma ustalonego „terminu ważności”, kiedy dokument ten przestaje obowiązywać. Pacjent może je wykorzystać do momentu, kiedy występują ku temu przesłanki zdrowotne.

Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej w przypadku skierowania na zabiegi rehabilitacyjne u fizjoterapeuty – wtedy skierowanie jest ważne przez 30 dni od daty jego wystawienia. Z kolei jeżeli pacjent dostał skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – powinien z niego skorzystać w ciągu 18 miesięcy od daty jego wystawienia, ponieważ w innym przypadku straci ono swoją ważność. Tutaj również należy pamiętać o tym, że skierowanie do sanatorium nie jest już dostępne w wersji papierowej.

Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?

W przypadku skierowania do szpitala obowiązuje ta sama zasada – nie ma określonego czasu, kiedy mogłoby ono stracić swoją ważność. Takie skierowanie jest wystawiane bezterminowo. Należy jednak pamiętać, że musi być spełniony warunek o przesłankach do tego. Lekarz więc może poddać wątpliwości ważność skierowania ze względu na zdrowie pacjenta, które na przykład przez ten czas uległo znacznej poprawie, a więc powód podany na skierowaniu nie jest już uzasadnieniem do rozpoczęcia leczenia.

Wyjątek od tej zasady stanowi jednak skierowanie do szpitala psychiatrycznego, które jest ważne przez 14 dni od daty jego wystawienia. Dokładnie tyle czasu ma pacjent na zarejestrowanie się w placówce medycznej. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony – skierowanie straci swoją ważność, a pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala.

Do jakich lekarzy nie jest potrzebne skierowanie?

Skierowanie nie jest wymagane jednak do wszystkich lekarzy. Kiedy skierowanie do specjalisty nie jest potrzebne? Dokument ten nie obowiązuje w przypadku wizyty u:



psychiatry,

onkologa,

wenerologa,

dentysty,

ginekologa i położnika,

psychologa.

