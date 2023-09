Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów tylko od lekarza na NFZ? Kolejne komplikacje

Od 1 września 2023 roku dzieci przed ukończeniem 18. roku życia oraz seniorzy, którzy skończyli już 65 lat, mają prawo do otrzymania bezpłatnych leków. Od momentu wprowadzenia w życie nowych przepisów, pacjenci muszą jednak borykać się ze sporym zamieszaniem z tym związanym, czego konsekwencją są kłopoty w realizacji recept.

Recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów tylko od lekarza na NFZ?

Okazuje się, że receptę na bezpłatne leki dla dzieci lub seniorów może wystawić jedynie lekarz, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W praktyce oznacza to, że pacjenci nie mogą uzyskać refundacji podczas prywatnej wizyty u lekarza. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że dostaje sygnały o takich właśnie sytuacjach. Wystosował on prośbę do resortu zdrowia o wyjaśnienie, czy nie doszło do nieuzasadnionego różnicowania lekarzy i pacjentów. „Jak wynika z przekazanych Rzecznikowi informacji, do wystawiania recept ze stuprocentową refundacją dla dzieci i seniorów nie są już uprawnieni lekarze przyjmujący prywatnie” – wskazał w treści pisma Piotr Mierzejewski, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skarga w tej sprawie została przekazana do Łukasza Szmulskiego Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. W dokumencie został zaznaczony również fakt, że do tej pory otrzymanie recepty na leki objęte refundacją dla seniorów było możliwe zarówno podczas wizyty u lekarza współpracującego z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i lekarza, który przyjmuje prywatnie. „W związku z wprowadzoną zmianą podnoszą się głosy, że doszło do nieuzasadnionego różnicowania lekarzy i pacjentów” – dodał Piotr Mierzejewski.

Co z receptami na darmowe leki wystawionymi przed 1 września?

Warto przypomnieć, że jest to kolejna już nieścisłość w przepisach związanych z bezpłatnymi lekami dla dzieci poniżej 18. roku życia i seniorów po ukończeniu 65. roku życia. Pacjenci mieli także kłopoty z realizacją recept wystawionych przed 1 września 2023 roku. Honorowane były jedynie recepty na leki dla dzieci i seniorów, które lekarz wypisał dopiero po wejściu w życie nowych przepisów, czyli po 1 września.

Kilka dni temu głos w tej sprawie zabrał jednak Narodowy Fundusz Zdrowia, wydając specjalny komunikat, w którym poinformował, że pacjenci będą mogli skorzystać z przysługującej im refundacji, nawet jeżeli recepty zostały wystawione przed początkiem września. W przypadku takiej recepty, która nie została jeszcze zrealizowana w całości, a pacjent zyskał w międzyczasie prawo do bezpłatnych leków – może on zgłosić się do lekarza po nową receptę, w której zostanie uwzględniony symbol „S” lub „DZ”, uprawniający do całkowitej refundacji. Warto wiedzieć, jakie jeszcze kryteria musi spełnić recepta na darmowe leki dla dzieci i seniorów.

