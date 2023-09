Co z receptami na darmowe leki wystawionymi przed 1 września? Jest komunikat NFZ

Od 1 września 2023 roku osobom powyżej 65. roku życia oraz dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia przysługuje prawo do bezpłatnych leków. Wynika to z ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę uprawniającej do tego kolejną grupę osób. Choć prawo weszło już w życie, to w ostatnim czasie pojawiło się jednak dużo sygnałów o tym, że są problemy z realizacją recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów.

Recepty na darmowe leki wystawione przed 1 września

Część pacjentów ma kłopot ze zrealizowaniem recept na bezpłatne leki, mimo że są do tego uprawnieni. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z faktu, że niektóre recepty zostały wystawione jeszcze przed 1 września 2023 roku, czyli dnia, kiedy zaczęły obwiązywać nowe przepisy. W takiej sytuacji apteki nie mają możliwości, by wydać pacjentowi bezpłatne leki – honorowane są jedynie recepty wystawione po 1 września. Pacjenci są więc odsyłani przez apteki do lekarzy z prośbą o ponowne wystawienie recepty.

Głos w tej sprawie zabrał Narodowy Fundusz Zdrowia wydając specjalny komunikat. NFZ poinformował o możliwości wystawiania recept z symbolem „S” – osobom powyżej 65. roku życia oraz „DZ” – dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy inna recepta wystawiona przed 1 września 2023 r. nie została jeszcze w całości zrealizowana, a pacjent zyskał od tego dnia prawo do bezpłatnych leków.

Darmowe leki dla dzieci i seniorów – NFZ usprawnia system

Wystawienie takiej nowej recepty będzie gwarantować realizację nabytego prawa pacjenta do leku z listy leków 65+ albo 18-, bez konieczności dopłaty w aptece, w której recepta zostanie zrealizowana. Narodowy Fundusz Zdrowia w opublikowanym komunikacie zwrócił uwagę, że lekarze i pielęgniarki w okresie przejściowym powinni odnotować w dokumentacji medycznej fakt wystawienia takiej recepty z uwagi na prośbę pacjenta lub opiekuna prawnego/faktycznego.

„Obecnie w Centrum e-Zdrowia trwają prace nad funkcjonalnością systemu, która będzie wsparciem dla osób uprawnionych do wystawiania recept dla pacjentów 65+ i 18-. Nowa funkcjonalność umożliwi zablokowanie realizacji recepty niezrealizowanej, a wystawionej przed 1 września 2023 r”. – poinformował NFZ.

Kto ma prawo do darmowych leków?

Bezpłatne leki mogą otrzymać pacjenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:



lek znajduje się w wykazie „18-” albo w wykazie „65+” (są to leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są objęte refundacją oraz mają udokumentowaną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w populacji pacjentów poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia);

pacjent nie ukończył 18 lat albo ukończył 65 lat (wiek weryfikowany przez numer PESEL, a u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);

lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku (wskazania znajdują się w załączniku A1 obwieszczenia refundacyjnego);

receptę wystawił lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisania na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia.;

na recepcie w rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta”, lekarz wpisze „DZ” w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia albo „S” w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Warto wiedzieć, jakie kryteria musi spełnić recepta na bezpłatne leki. Bardzo ważne są symbole „S” i „DZ” w polu uprawnień dodatkowych, ponieważ to właśnie to oznaczenie na recepcie uprawnia do bezpłatnych leków. Trzeba też pamiętać o tym, że farmaceuta nie ma możliwości poprawienia lub wypisania tego kodu na recepcie. Warto również sprawdzić, co dokładnie znajduje się na liście bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów.

