Nowe zasady wydawania leków na receptę. Ważna zmiana dla pacjentów

Wczoraj, 20 września 2023 roku, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano zmieniony tekst ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Co wynika ze zmienionych zapisów? Jedna kwestia jest szczególnie istotna zarówno z punktu widzenia farmaceutów, jak i klientów aptek.

Leki wydawane tylko na określony czas kuracji

Nie kupimy już w aptece leku na okres dłuższy niż 120 dni kuracji. Jest on wyliczany na podstawie sposobu dawkowania określonego na recepcie. Dotyczy to nie tylko preparatów leczniczych, ale również innych produktów farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobów medycznych. Wymieniona liczba dni to tak zwany okres maksymalny. Nie będzie od niego żadnych odstępstw. A co w sytuacji, gdy pacjent otrzyma receptę ze wskazaniem do stosowania leku przez okres dłuższy niż ten wymieniony powyżej? W takiej sytuacji będzie musiał wstrzymać się z realizacją zlecenia nieco ponad miesiąc:

„Dla recept, na których zaordynowano leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego więcej aniżeli na 120 dni kuracji, kolejne realizacje recepty będą możliwe od 1 listopada 2023 roku” – czytamy w komunikacie przygotowanym przez Okręgową Izbę Aptekarską (OIA) w Warszawie.

Warto zwrócić uwagę na to, że do tej pory pacjent mógł kupić w aptece ilości leku niezbędne do 180-dniowej kuracji, wyliczanej na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Oznacza to, że maksymalny okres, na jaki można otrzymać dany produkt leczniczy uległ skróceniu o 60 dni. OIA zastrzega jednak, że wytyczne do stosowania nowych przepisów wydane przez Ministerstwo Zdrowia nadal mogą ulec zmianie.

Wydawanie leków na receptę po 1 listopada 2023 roku

„W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę” – czytamy w Dzienniku Ustaw.

Co ten zapis oznacza w praktyce? Gdy pacjent wykupi już ilość leku niezbędną do przeprowadzenia kuracji liczącej 120 dni, to następną receptę będzie mógł zrealizować dopiero po 90 dniach.

Czytaj też:

Stosujesz te leki na katar? To może być strata pieniędzyCzytaj też:

Co z receptami na darmowe leki wystawionymi przed 1 września? Jest komunikat NFZ