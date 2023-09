Jak żyć 100 lat? Poznaj 5 rad eksperta od długowieczności

O tym, że można żyć 100 lat i nie jest to utopią, przekonuje Dan Buettner i podaje na swoim Instagramie 5 rad, jak to osiągnąć. Buettner jest amerykańskim dziennikarzem i podróżnikiem, ale też autorem kilku bestsellerowych książek dotyczących tzw. niebieskich stref, czyli obszarów, gdzie ludzie żyją najdłużej. Po ponad 20 latach podróży i badań nad tymi obszarami Buettner nakręcił nawet kilkuodcinkowy dokument o miejscach, w których ludzie żyją najdłużej. Można go oglądać na jednej z platform streamingowych. Niebieskie strefy znajdują się na różnych kontynentach i w różnych strefach klimatycznych i w różnych krajach (np. w Japonii, Włoszech czy Grecji), ale mają pewne wspólne cechy. Na ich podstawie można wysnuć wnioski do zastosowania w naszym życiu.

5 porad, jak dożyć do 100 lat

Rady Dana Buettnera, oparte na wieloletnich badaniach, warte są rozważenia. Według amerykańskiego podróżnika mogą wydłużyć nasze życie i sprawić, aby jednocześnie dawało ono poczucie spełnienia i satysfakcji. Wprowadź w życie, chociaż kilka z nich.

Oprzyj swoją dietę na roślinach. W diecie mieszkańców niebieskich stref, gdzie ludzie żyją najdłużej, dominują warzywa, które są źródłem witamin i składników mineralnych. Dan Buettner jest prawdziwym fanem roślin strączkowych, które znajdują się w diecie stulatków i które, według niego, należy jeść codziennie. Strączki dostarczają białka roślinnego jak też błonnika, który wspomaga zdrowie jelit. Inne produkty, które należy koniecznie spożywać to: orzechy, owoce i pełnoziarniste produkty zbożowe. Ludzie, którzy długo żyją, jedzą również mało mięsa i nabiału. Do picia w diecie na długowieczność zalecana jest woda, ale także zielona herbata i kawa, która zawierają dużo antyoksydantów, które pozwalają pozbyć się szkodliwych dla organizmu wolnych rodników. Z jadłospisu należy za to wyeliminować słodzone napoje, słone przekąski, słodycze i przetworzone mięso. Według Buettnera niewłaściwe odżywianie skraca życie nawet o 6 lat. Znajdź kilku przyjaciół, na których możesz polegać i którzy co ważne, mają zdrowe nawyki. Buettner uważa, że złe nawyki żywieniowe są w pewnym sensie „zaraźliwe”. Dziennikarz podaje, że jeśli trzech z twoich najbliższych przyjaciół jest otyłych, istnieje aż 150 proc. ryzyka, że ty również możesz przybrać na wadze, bo wspólnie będziecie spędzać czas na niezdrowym jedzeniu czy piciu alkoholu. Jeśli natomiast otaczasz się ludźmi, którzy sami jedzą zdrowo i lubią spędzać aktywnie czas, będzie to korzystne również dla twojego zdrowia. Warto więc rozsądnie dobierać przyjaciół, bo dobrzy przyjaciele to najlepsza inwestycja w długie życie. Wysypiaj się. Badania, na które powołuje się Buettner wskazują, że zdrowy, co najmniej 8-godzinny sen wpływa na długowieczność i sprzyja relaksowi, a także zmniejsza stres. Dodatkowo dziennikarz radzi, aby kolację zjeść kilka godzin przed snem, a nie tuż przed położeniem się do łóżka, bo dzięki temu lepiej się wyśpimy. Bądź aktywny przez cały dzień. 100-latkowie to nie bywalcy siłowni ani maratończycy. Są to osoby, które prowadzą aktywny tryb życia, dużo się ruszają, chodząc czy uprawiając własny ogródek. Tak więc, zamiast jechać windą, wybierz schody, a do pracy, jeśli to możliwe, choć część drogi przejdź pieszo – doradza Buettner Znajdź w życiu cel. Człowiek, który ma w życiu poczucie sensu i czuje się potrzebny i ważny, ma dużą szansę na długie życie. Stulatkowie, których dziennikarz poznał podczas swoich podroży, to ludzie aktywni. Mimo zaawansowanego wieku pracują, a jeśli są na emeryturze, uprawiają ogród, pomagają rodzinie i innym członkom wspólnoty. Dzięki temu mają motywację, aby rano z radością wstawać.

