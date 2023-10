Czy darmowe leki dla dzieci i seniorów przysługują obywatelom Ukrainy? Jest odpowiedź MZ

Mija ponad miesiąc odkąd rząd rozszerzył grupę osób, której przysługują bezpłatne leki. Z tej możliwości aktualnie mogą skorzystać dzieci poniżej 18. roku życia oraz seniorzy powyżej 65. roku życia. Nowe przepisy powodowały problemy z wystawianiem recept na bezpłatne leki i były przyczyną oblężenia w przychodniach, ponieważ nie wszyscy pacjenci mogli otrzymać całkowitą refundację. Przyczyną komplikacji była również data wypisania recept – nie wiadomo było, co z receptami wystawionymi na bezpłatne leki przed 1 września. W tym przypadku takie osoby powinny zgłosić się do lekarza po nową receptę. Pojawiają się jednak kolejne pytania w sprawie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów.

Czy prawo do darmowych leków przysługuje obywatelom Ukrainy?

Teraz wątpliwości budzi to, czy obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce również mają prawo do całkowitej refundacji preparatów. Ministerstwo zdrowia zabrało głos na ten temat.

„Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym oraz którym nadano numer PESEL, przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na tych samych zasadach, co osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wynika to z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” – wyjaśnia resort zdrowia. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zaznaczył, że warunkiem jest legalny pobyt na terenie Polski.

Jak jednak zauważa ministerstwo zdrowia – w przypadku obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bez związku z konfliktem zbrojnym, prawo do bezpłatnych leków przysługuje wyłącznie tym, którzy są ubezpieczeni w Polsce. Są to między innymi osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia oraz członkowie ich rodzin.

Ministerstwo zdrowia podkreśla również, że Karta Polaka nie upoważnia do otrzymywania bezpłatnych leków. Jak podaje resort zdrowia, dokument ten upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych (czyli w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia) w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach (chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne).

Kto może korzystać z bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów?

Prawo do bezpłatnych leków mają osoby, które spełniają następujące warunki:



pacjent nie ukończył 18 lat lub ukończył 65 lat – warunek ten musi spełnić zarówno w dniu wystawienia recepty, jak i jej realizacji (nie jest możliwa bezpłatna realizacja recepty z datą „realizacji od dnia” po ukończeniu 18 lat);

lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku (załącznik A1, A2 lub A3 do obwieszczenia);

na recepcie w rubryce „kod uprawnień” lekarz wpisze „DZ” – w przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia lub „S” w przypadku pacjentów powyżej 65 roku życia;

pacjent jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej.

