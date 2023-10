Koordynatorzy medyczni chcą uznania swojego zawodu. To już drugi apel w tej sprawie

Obecnie koordynatorzy medyczni ubiegają się o to, by pełnione przez nich funkcje zostały uznane jako zawód medyczny. W konsekwencji – zostałyby wtedy także uregulowane prawnie. Pierwszy wniosek o to został złożony w marcu 2022 roku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dokument ten został przekazany w imieniu całej grupy pracowników, którzy pełnią funkcję koordynatora w różnych dziedzinach medycyny. Ministerstwo wniosek ten zaopiniowało negatywnie (po wcześniejszym uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie).

Powołanie zawodu koordynatora medycznego

ON-KO Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej apeluje o ponowne rozpatrzenie kwestii usankcjonowania zawodu koordynatora medycznego. Ostatnio został w tej sprawie złożony kolejny wniosek do władz. „Koordynatorzy medyczni są szybko rosnącą grupą pracowników, bardzo ważną z punktu widzenia jakości opieki, organizacji, wsparcia dla pacjentów. Prosimy o ponowne poddanie tej kwestii i zmianę rekomendacji na pozytywną” – zaapelowała dr Eliza Działach, prezes Zarządu ON-KO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej

„Celem jest zagwarantowanie większej stabilności i przewidywalności pracy dla osób, które podejmują decyzję o podjęciu pracy koordynatora jako swojej przyszłej ścieżce zawodowej. Większe gwarancje dla koordynatorów poprzez uznanie tej funkcji za zawód, oznaczają większe poczucie bezpieczeństwa dla pracowników i większą gotowość do podjęcia pracy w tym charakterze. Ma to szczególne znaczenie zważywszy na fakt, że zapotrzebowanie na pracę koordynatorów jest coraz większe – także za sprawą kolejnych projektów opieki koordynowanej wprowadzanych w życie przez Ministerstwo Zdrowia” – zauważa we wniosku dr Eliza Działach, prezes ON-KO.

Zawód koordynatora medycznego a Krajowa Sieć Onkologiczna

W onkologii zawód koordynatora medycznego istnieje od 8 lat, a zapotrzebowanie na taką pracę stale rośnie. Wynika to między innymi z powodu niedawnego wejścia w życie Krajowej Sieci Onkologicznej, czego skutkiem jest pojawienie się kolejnych projektów koordynowanych. W związku z tym każdemu pacjentowi został przypisany koordynator onkologiczny. Jego rolą jest prowadzenie „za rękę” pacjenta przez cały proces leczenia. Między innymi umawianie terminów niezbędnych badań, przygotowywanie pacjenta do konsylium lekarskiego, ale też pomoc w przygotowaniu do wizyt lekarskich czy rozwiewanie wszelkich wątpliwości związanych z leczeniem.

Zaskakującą decyzją rządu ws. zawodu koordynatora medycznego

Stowarzyszenie zrzeszające koordynatorów medycznych nie kryło zaskoczenia pierwotną decyzją rządu, zwłaszcza w związku z wprowadzonymi niedawno zmianami. „W odniesieniu do koordynatora opieki onkologicznej – zmiany wprowadzone wraz z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej powodują, że opieka koordynatora wymagana jest dla niemal każdego pacjenta, u którego zdiagnozowano nowotwór złośliwy. Dotychczas tylko ośrodki prowadzące opiekę w ramach pakietu onkologicznego miały taki obowiązek. Z wypowiedzi ministra zdrowia wynika, że koordynacja jest kluczową kwestią w tej reformie, a koordynator jest gwarantem sprawności procesu i dobrej opieki nad pacjentem. Podkreślane są wymogi jakościowe, do których spełnienia wymagany jest udział koordynatora” – wskazuje Eliza Działach, dodając we wniosku, że „to wszystko wskazuje na rosnący zakres obowiązków, odpowiedzialności, a także większe zapotrzebowanie na pracę koordynatorów”.

Czytaj też:

Pacjencie, nie blokuj terminów! Druga edycja akcji #ODWOLUJE #NIEBLOKUJECzytaj też:

Godzina z kwadransem i po raku. Lekarka: Na szczęście kobiety krwawią