Krajowa Sieć Onkologiczna. Pacjent chory na raka w Polsce będzie miał kompleksową opiekę

Krajowa Sieć Onkologiczna ma wdrożyć procedury, które umożliwią wykrywanie nowotworów na najwcześniejszych stadiach, co pozwoli na skuteczniejsze i szybsze leczenie choroby. Ma to istotne znaczenie, bo co roku w Polsce około 180 tys. Polaków otrzymuje diagnozę o nowotworze złośliwym. Rak stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w naszym kraju.

„W latach 2020-2023 rząd przeznaczył i przeznacza na Narodową Strategię Onkologiczną ponad 5 mld złotych” – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Jednakowy standard leczenia dla wszystkich

Założeniem nowej strategii jest zapewnienie każdemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, leczenia opartego o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Ośrodki leczenia onkologicznego zostaną podzielone na trzy kategorie. Każdy pacjent będzie miał możliwość leczenia się w najbardziej wyspecjalizowanych placówkach. Będą też zwoływane konsylia z udziałem przedstawicieli z ośrodków wysokospecjalistycznych, które zadecydują o leczeniu w poszczególnych przypadkach.

„Strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych” – informuje resort zdrowia.

Pacjenta w walce o zdrowie będzie wspierał koordynator

Pacjent, w walce z chorobą nie będzie pozostawiony sam. Będzie wspierał go koordynator. Ma on zapewnić choremu właściwe przejście od diagnozy, przez wybór ośrodka leczenia, terapię, aż po rehabilitację. Otwarta zostanie także infolinia onkologiczna, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat możliwości leczenia.

