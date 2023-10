Kolejne leki zagrożone brakiem dostępności. Na liście ponad 200 pozycji

Wykaz opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia to tak zwana lista antywywozowa. Czemu ma służyć ten spis? Lista powstaje, by zminimalizować ryzyko wywozu z terytorium Polski produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności. Skąd wiadomo, które leki powinny się na niej znaleźć? Decyduje o tym Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) razem z resortem zdrowia. Opiera się przy tym na danych pochodzących z aptek. Dotyczą one medykamentów, których ilość na rynku farmaceutycznym jest mała i może nie zaspokoić potrzeb pacjentów. Lek trafia na listę antywywozową, gdy zaczyna go brakować co najmniej w 5 procentach aptek (w danym województwie).

Leków przeciwbólowych i insulin może zabraknąć

Lista antywywozowa powinna zainteresować przede wszystkim osoby zmagające się z cukrzycą. W wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia znalazły się bowiem różne preparaty doustne obniżające poziom glukozy we krwi, a także insuliny w postaci roztworu do wstrzykiwań (51 pozycji). Wykaz obejmuje również środki wykorzystywane w hormonalnej terapii zastępczej oraz w leczeniu osób z przewlekłą astmą oskrzelową i pacjentów po przebytym zawale serca. Ponadto w aptekach może zabraknąć leków na schorzenia, takie jak:

wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

choroba Leśniowskiego-Crohna,

wrodzony obrzęk naczynioruchowy typu I i II,

depresja,

alergia,

pierwotny niedobór odporności,

łuszczyca,

nadczynność przytarczyc,

padaczka,

rak gruczołu krokowego,

choroba Parkinsona,

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),

zespół wielotorbielowatych jajników,

moczówka prosta,

zaburzenia wzrostu u dzieci, etc.

W wykazie preparatów zagrożonych deficytem dostępności zamieszczono również leki przeciwbólowe i środki wykorzystywane w terapii pacjentów po transplantacji (przeszczepie). Co więcej, resort zdrowia ostrzega przed brakiem niektórych szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Nie tylko leki są zagrożone brakiem dostępności

Wykaz przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia obejmuje nie tylko leki, ale też środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Chodzi przede wszystkim o produkty mlekozastępcze stosowane w diecie eliminacyjnej, a także cewniki urologiczne przeznaczone dla dzieci i mężczyzn.

Brak leku w aptece – co robić w tej sytuacji?

Ewentualne braki leków w aptekach nie muszą oznaczać konieczności przerwania farmakoterapii. Na rynku znaleźć można bowiem wiele różnych zamienników dla popularnych preparatów na cukrzycę czy inne choroby. Farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o ich istnieniu.

Czytaj też:

To „czołowy zabójca” wśród kobiet. Jak czują się pacjentki z rakiem piersi?Czytaj też:

Czy darmowe leki dla dzieci i seniorów przysługują obywatelom Ukrainy? Jest odpowiedź MZ