Karetka przyjedzie w 15 minut? Obietnice marszałek Witek już powinny być spełnione

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że chce, by czas przyjazdu karetki do poszkodowanego nie przekraczał 15 minut. Ile wynosi on obecnie i jak wyglądają aktualne przepisy w tej kwestii?

Od chwili, gdy dyspozytor przyjmie zgłoszenie o wypadku i potrzebie pomocy przez zespół ratownictwa medycznego – karetka powinna dotrzeć do poszkodowanego w określonym czasie. Elżbieta Witek zapowiedziała ostatnio powstanie systemu dającego gwarancję przyjazdu karetki na miejsce wypadku w ciągu 15 minut. Złożyła ona jednak obietnicę, która w dużej mierze już powinna być spełniona. Karetka przyjedzie w 15 minut – obietnice marszałek Witek Podczas spotkania wyborczego w Grodźcu Elżbieta Witek złożyła obietnicę w kwestii czasu przyjazdu karetki na miejsce wypadku (ma ona obowiązywać, jeśli partia rządząca zostanie u władzy). „Nasz plan zakłada, by w ciągu kilku lat 2013 karetek pogotowia trafiło do straży. Chcemy, żeby w każdej gminie była karetka, tak aby dojazd do potrzebującego nie przekraczał 15 minut. Karetki będą stacjonowały przy jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, także przy wyselekcjonowanych OSP – tych, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” – powiedziała. Dodała również, że obecnie nawet w mniejszych wsiach są budowane lub remontowane remizy, a strażacy OSP są szkoleni na ratowników medycznych. W jakim czasie aktualnie powinna dojechać karetka? Państwowe Ratownictwo Medyczne ma za zadanie zapewnić każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia niezbędną pomoc medyczną. Od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego średni czas oczekiwania powinien wynosić: nie więcej niż 8 minut w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców,

nie więcej niż 15 minut poza tymi miastami, Maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Czas ten obowiązuje zgodnie z ustawą o PRM, art. 24 ust. 1 pkt 1. Realny czas dotarcia karetki na miejsce zdarzenia Jak czas wyznaczony na dotarcie karetki na miejsce zdarzenia przekłada się na rzeczywistość? Dane GUS za 2020 rok pokazują, że oczekiwania są dość rozbieżne z panującymi realiami. Wskazują one, że mediana tego czasu była przekroczona prawie we wszystkich województwach. Najgorzej było w województwach: dolnośląskim, pomorskim, łódzkim, a także lubuskim, gdzie mediana czasu oczekiwania na przyjazd karetki wynosiła 19-21 minut. Jak przygotować się na przyjazd karetki? W oczekiwaniu na przejazd karetki ważne jest, by wykonać kilka czynności. Przede wszystkim należy upewnić się, czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne dla poszkodowanego i innych osób. Jeżeli zgłoszenie dotyczy bliskiej osoby, należy przygotować:

dokumenty osobiste poszkodowanego,

dokumentację medyczną,

listę przyjmowanych leków,

ewentualny wypis ze szpitala,

książeczkę zdrowia (w przypadku dziecka). Jeśli w domu przebywają zwierzęta domowe, takie jak pies czy kot, bardzo istotne jest, by zamknąć je w oddzielnym pomieszczeniu. W ten sposób zadbacie o bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników medycznych. Należy też sprawdzić, czy karetka będzie mogła dojechać do waszego domu (mieszkanie lub dom powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone). Warto również poprosić kogoś z domowników lub sąsiadów, żeby wyszedł przed blok lub dom i pomógł dotrzeć karetce na miejsce, poprzez ewentualne odpowiednie pokierowanie jej. Czytaj też:

