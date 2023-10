Fałszywy Ozempic w legalnym obrocie. GIF daje instrukcję, jak rozpoznać fałszywkę

Ozempic (semaglutyd) to lek stosowany przez chorych na cukrzycę, ale też wykorzystywany jako preparat na odchudzanie – stąd na całym świecie są braki leku. To daje pole przestępcom. Teraz, jak informuje GIF, w krajach UE pojawiły się fabrycznie napełnione wstrzykiwacze fałszywie oznaczone jako Ozempic (roztwór do wstrzykiwań, dawki: 1 mg; 0,5 mg; 0,25 mg). Fałszywe wstrzykiwacze oznaczone są etykietami w języku niemieckim.

Jak rozpoznać fałszywy Ozempic?

Jak podkreśla GIF, istnieją różnice pomiędzy oryginalnym a fałszywym wstrzykiwaczem. Te różnice wyszczególnia w swoim komunikacie.

Cechy oryginalnego wstrzykiwacza Ozempicu, które odróżniają go od sfałszowanego:

za pomocą oryginalnego wstrzykiwacza Ozempic można nastawić tylko jedną dawkę np. 1 mg, to znaczy, że w okienku dawki, podczas nastawiania dawki, widoczna jest tylko jedna cyfra, czyli np. 1;

podczas przekręcania licznika dawki i nastawiania dawki, wstrzykiwacz nie wydłuża się, żaden element się nie rozkręca się, ani nie wysuwa;

brak jest skali na części szklanej wkładu widocznej przez okienko wstrzykiwacza.

Sfałszowany wstrzykiwacz:

sfałszowany wstrzykiwacz umożliwia nastawienie różnych dawek od 0 do 80, zatem podczas nastawiania dawki, w okienku dawki, mogą być widoczne różne dawki i jest ich wiele;

podczas przekręcania licznika dawki, wstrzykiwacz wydłuża się, czyli wysuwa się z niego element, na którym widoczne są różne cyfry i liczby od 0 do 80;

skala oraz liczby widoczne są na części szklanej wystającej z części plastikowej wstrzykiwacza.

twitter

Czy fałszywy Ozempic jest w Polsce?

Jak podkreśla GIF, w Polsce dotychczas nie zidentyfikowano sfałszowanych opakowań Ozempicu. „Niemniej jednak Główny Inspektorat Farmaceutyczny zwraca się do pacjentów oraz wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji o zachowanie zwiększonej czujności i ostrożności podczas zakupu i stosowania produktu leczniczego Ozempic” – czytamy. GIF wyszczególnił konkretne zalecenia dla samych pacjentów:

sprawdź ulotkę informacyjną dotyczącą leku Ozempic oraz powyższą ilustrację, aby zobaczyć, jak powinny wyglądać oryginalne wstrzykiwacze Ozempic;

nie używaj wstrzykiwaczy Ozempic, jeśli podejrzewasz, że są sfałszowane, ponieważ może to prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych;

jeśli posiadasz wstrzykiwacz, który różni się od oryginalnego wstrzykiwacza, należy go natychmiast zwrócić do apteki;

kupuj leki wyłącznie w legalnych aptekach.

Fałszywe partie Ozempicu to szerszy problem. Tydzień temu GIF wydał dwie decyzje związane z fałszywym lekiem. Dotyczyły one zarówno wycofania leku, który był już na rynku polskim, jak i zakazu wprowadzenia na rynek konkretnych serii Ozempicu.

Czytaj też:

Wstrzymany obrót tabletek dla kobiet. Ważny komunikat GIFCzytaj też:

Kolejne leki zagrożone brakiem dostępności. Na liście ponad 200 pozycji