Możesz utracić dostęp do Internetowego Konta Pacjenta. Uwaga na SMS-y o Profilach Zaufanych

Resort rozpoczął szeroko zakrojone działania, by informować obywateli o ważnych zmianach. Chodzi o Profile Zaufane, które tracą ważność z końcem października 2023 roku. Do tej pory – z uwagi na pandemię koronawirusa – przedłużano ją automatycznie. Teraz, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, nie będzie już takiej możliwości. W praktyce oznacza to, że każdy musi przedłużyć ważność swojego Profilu Zaufanego samodzielne, przed 1 listopada. Jeśli tego nie zrobisz, utracisz dostęp do Internetowego Konta Pacjenta i wielu innych ważnych funkcji.

Profil Zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, który pozwala na potwierdzanie Twojej tożsamości w Internecie. Dzięki niemu możesz podpisywać dokumenty elektronicznie bez konieczności ich drukowania. Ta opcja przydaje się między innymi w sytuacji, gdy chcesz złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Co ważne, Profil Zaufany daje Ci również dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), a co za tym idzie bezpośredni wgląd w status twojego ubezpieczenia oraz historię leczenia. Za pośrednictwem platformy możesz również korzystać z wielu usług z obszaru zdrowia – odbierać i realizować e-recepty, odbierać e-skierowania, ustawiać przypomnienia o konieczności przyjęcia leków i sprawdzać ich terminy ważności.

Jak wygląda SMS o Profilach Zaufanych wysyłany przez Ministerstwo Cyfryzacji?

Wiadomość tekstowa ma następującą treść: „Twój Profil zaufany wygasa 31.10. 2023 r. Przedłuż jego ważność po zalogowaniu na konto. Więcej informacji i podstawa prawna: gov.pl/profilzaufany/aktualnosci”. Co ważne, nie ma w niej żadnych bezpośrednich linków.

Jak nie stracić dostępu do IKP?

Aby nie stracić dostępu do Internetowego Konta Pacjenta, trzeba przedłużyć ważność Profilu Zaufanego. W tym celu wymagany jest dostęp do Internetu. Najpierw musisz wejść na stronę pz.gov.pl i zalogować się do swojego konta. Następnie rozwiń menu (niebieska strzałka w prawym górnym rogu) i wybierz kolejno zakładki „Profil Zaufany”, „Szczegóły profilu”, „Przedłuż ważność lub zmień dane”. Na ekranie pojawi się okno z twoimi danymi osobowymi. Potwierdź je lub edytuj, jeśli uległy zmianie. Po zakończeniu całej procedury otrzymasz na telefon SMS z kodami autoryzacyjnymi. Wpisz je w odpowiednie pola i kliknij przycisk Dalej. Jeżeli numer zostały wpisane poprawnie, ważność Profilu Zaufanego będzie przedłużona. Kolejne logowania będą wymagały autoryzacji. (SMS z kodem lub push w aplikacji).

Jeśli logujesz się do Profilu Zaufanego przy użyciu danych z konta bankowego, po przedłużeniu ważności konta stracisz tę możliwość. By ją przywrócić, zaloguj się ponownie do konta przy użyciu nazwy użytkownika lub hasła. Kliknij zakładkę „Szczegóły profilu” i zmień dostawcę tożsamości na bank. Na ekranie komputera zobaczysz nowe okno. Kliknij zakładkę „Metoda autoryzacji” i wybierz swój bank. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania banku. Zaloguj się i potwierdź przekazanie swoich danych. Potem na stronie Profilu Zaufanego potwierdź dane i jeszcze raz zaloguj się do banku. Potwierdź operację przekazania danych za pomocą metody autoryzacji stosowanej przez bank. Od teraz będziesz mógł logować się do Profilu Zaufanego przy użyciu danych bankowych.

Czytaj też:

Dane medyczne w jednym miejscu: jak korzystać z IKP?Czytaj też:

E-receptę zrealizujesz nawet bez połączenia z internetem. Nowa funkcja aplikacji ułatwi życie