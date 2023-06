Dane medyczne w jednym miejscu: jak korzystać z IKP?

Internetowe Konto Pacjenta to narzędzie, które umożliwia łatwy dostęp do swoich informacji medycznych oraz komunikację z dostawcami opieki zdrowotnej za pośrednictwem Internetu. Dzięki IKP zyskasz łatwy dostęp do informacji medycznych dotyczących Ciebie, Twoich dzieci lub innej, upoważnionej osoby.

Wybierz najwygodniejszą metodę logowania

Pamiętaj, że posiadając numer PESEL, nie musisz rejestrować konta IKP. Wystarczy się zalogować. Możesz wybrać jeden z kilku sposobów:

profilem zaufanym, który potwierdza twoją tożsamość. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego, możesz go założyć bez wychodzenia z domu. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

kontem internetowym w banku. Możliwość taką oferują iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS,

dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowodem) – potrzebujesz do tego czytnika karty lub specjalnej aplikacji na smartfon.

Osoby, które założyły konto ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) przed 30 września 2019 r., mogą zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta za pomocą loginu i hasła, które służyły do logowania do ZIP.

W zależności od sposobu logowania się, przygotuj odpowiednie dane i wejdź na stronę pacjent.gov.pl:

Wybierz Zaloguj się (niebieski przycisk na górze po prawej stronie) lub przycisk „Logowanie na IKP na banerze

Znajdziesz się na stronie logowania.

Wybierz sposób logowania. Zaloguj się.

Usługa jest bezpłatna.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Inne dane, dotyczące historii twojego zdrowia, zostaną automatycznie pobrane na twoje Internetowe Konto Pacjenta w ciągu tygodnia po pierwszym logowaniu.

Znajdziesz tu informacje o:

e-receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane częściowo

dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz

historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza oraz innych zdarzeniach medycznych, również finansowanych prywatnie

pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia

wystawionych skierowaniach i e-skierowaniach

e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem

Twoich szczepieniach

historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka do 18. roku życia

tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki

lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)

Twoich wyrobach medycznych zrefundowanych przez NFZ

elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) np. wyniki badań np. wyniki i opisy badań, diagnozy lekarzy, wypis ze szpitala, dokumenty z SOR, o ile lekarz lub placówka umieścili ją w systemie.

Jako rodzic, który zgłosił dziecko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), masz dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Możesz na IKP upoważnić drugiego rodzica do takiego dostępu.

Możesz upoważnić kogoś do wglądu do konta lub odebrania i zrealizowania twojej e-recepty.

Dzięki IKP wygodnie dbasz o zdrowie

Za pomocą IKP szybko, wygodnie, bezpiecznie, bez wychodzenia z domu:

sprawdzisz e-recepty i e-skierowania,

wybierzesz, czy chcesz je dostawać sms-em czy mailem,

sprawdzisz dawkowanie leków przepisanych ci w ramach ubezpieczenia,

poprosisz o wystawienie e-recepty na leki, które stale bierzesz,

sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił NFZ,

dasz innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia,

sprawdzisz dane medyczne twojego dziecka lub osoby, która Cię upoważniła,

złożysz wniosek o wydanie EKUZ,

wybierzesz lub zmienisz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarkę POZ lub położną POZ

jeśli masz skończone 40 lat, możesz wypełnić ankietę i uzyskać e-skierowanie na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus

wypełnisz ankietę opinii o usłudze medycznej, jaką otrzymałeś/aś

zmienisz e-receptę na e-receptę transgraniczną.

Masz pytania lub wątpliwości?

odwiedź stronę pacjent.gov.pl – dowiesz się między innymi, jak i gdzie zrealizujesz e-receptę i jakie możliwości oferuje ci Internetowe Konto Pacjenta,

skorzystaj z zakładki „Pomoc" dostępnej po zalogowaniu do IKP – znajdziesz tam krótką instrukcję użytkownika,

zadzwoń pod numer infolinii IKP – 19 457 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

Materiał powstał przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.