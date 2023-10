Czy jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach? Aktualne zasady

Aktualnie pacjenci korzystają z e-recepty, która jest bardzo dużym ułatwieniem. Nie ma ryzyka zgubienia recepty, co zdarzało się, gdy była ona wypisywana w formie papierowej. Teraz chory wykupując leki w aptece, musi podać jedynie odpowiedni kod oraz swój numer PESEL. Wiele osób zastanawia się jednak, czy realizację recepty, którą pacjent rozpoczął w jednej aptece, może kontynuować w innych. Niektórzy mogą czuć się lekko zagubieni w obowiązujących zasadach.

Czy jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach?

Na jednej recepcie może się znaleźć kilka różnych leków. Realizowanie całej recepty w jednej aptece często jest dość kłopotliwe, na przykład, gdy dana apteka znajduje się daleko od naszego miejsca zamieszkania. Dla niektórych osób problematyczne może być też realizowanie całej recepty od razu, na przykład ze względów finansowych, ponieważ część leków jest droga, a to może stanowić dla chorego spore obciążenie. Zdarza się też, że nie wszystkie leki są dostępne w konkretnej aptece.

Czy można więc wykupić tylko część leków znajdujących się na recepcie? Tak, pacjent może wrócić po resztę leków w bardziej dogodnym dla niego momencie lub wykupić je w innej aptece, ale obowiązuje w tej kwestii kilka zasad.

Czy wszystkie leki trzeba wykupić w jednej aptece?

Leki możemy wykupić w różnych aptekach i w odmiennym czasie – wyjątkiem jest jednak konkretny lek, który zaczęliśmy już realizować w danej aptece. Jeśli lekarz przepisał nam kilka opakowań tego samego leku – muszą być one wykupione w jednym punkcie. W praktyce oznacza to, że resztę opakowań leku musimy kupić w tej samej aptece, w której kupiliśmy pierwsze opakowanie. Obowiązujące zasady wynikają z faktu, że wydając część opakowań danego lekarstwa, farmaceuta nanosi dla danej pozycji status częściowej realizacji. W konsekwencji – realizacja tej e-recepty musi być dokończona w tej samej aptece.

Co z realizacją recepty na kilka różnych leków?

Z kolei jeżeli na jednej recepcie zostało wypisane kilka różnych leków – pacjent może je wykupić w różnych aptekach. Wyjątkiem jest tutaj wspomniana wcześniej realizacja recepty na kilka opakowań tego samego leku (pacjent musi je wykupić w jednej aptece).

Pacjent może jednak rozłożyć w czasie zakup kilku opakowań danego leku – najpierw na przykład kupując jedno, a dopiero później pozostałą część (nie można tego zrobić jednak w innej aptece). Warto pamiętać też o tym, że kupując jeden lek z e-recepty w jednej aptece, a kolejne leki w innych aptekach, pacjent nie traci prawa do refundacji. Jeśli chory dostanie kolejną e-receptę na ten sam lek, już nie musi wracać do tej samej apteki, w której wykupił go przy poprzedniej e-recepcie.

