Czy trzeba drukować e-skierowanie? Niektóre poradnie tego wymagają

Od kilku lat coraz prężniej działa cyfryzacja w ochronie zdrowie. Możemy korzystać z recept w formie online, to samo dotyczy także skierowań. Od 8 stycznia 2021 roku skierowania wystawiane są w postaci elektronicznej jako tzw. e-skierowania. W tym przypadku pojawiają się jednak sytuacje problematyczne – niektóre poradnie, mimo posiadania przez pacjenta e-skierowania, nadal wymagają dostarczenia takiego dokumentu w formie papierowej.

Niektóre placówki wymagają drukowania e-skierowania

Cyfryzacja w publicznej służbie zdrowia traktowana jest jako sukces, jednak okazuje się, że nie wszędzie działa ona w taki sposób, jak powinna. Zdarza się, że niektóre poradnie, a czasami nawet większe szpitale kliniczne, wymuszają na pacjentach lub ich bliskich fizyczne dostarczenie wydrukowanego e-skierowania. Jak podaje portal prawo.pl, dzieje się tak między innymi w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, ale nie tylko.

Do takich sytuacji dochodzi mimo tego, że numer e-skierowania pacjenci mogliby przesłać do rejestracji pocztą elektroniczną, jednak zdarza się, że takie rozwiązanie nie jest praktykowane przez pracowników rejestracji. Pacjent mógłby przedyktować numer e-skierowania również przez telefon, ale linia często jest zajęta. Pozostaje więc konieczność osobistego stawienia się w rejestracji.

Czy trzeba drukować e-skierowanie?

Żeby zrealizować e-skierowanie w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę powinien udostępnić personelowi medycznemu tablet lub telefon, na którym wyświetlone jest e-skierowanie (w celu odczytania kodu kreskowego) lub podać czterocyfrowy kod, który się na nim znajduje (to można zrobić na przykład przez telefon).

Na stronie pacjent.gov.pl podana jest informacja, że pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do placówki oryginału skierowania w określonym terminie (takie zasady obowiązywały, gdy skierowania były wystawiane jedynie w formie papierowej). W teorii więc pacjent nie musi osobiści stawiać się w placówce, jednak w praktyce – niektóre z nich tego właśnie wymagają.

Kiedy wystawiane jest skierowanie w wersji papierowej?

Najczęstszą formą skierowania jest to w wersji elektronicznej, jednak w niektórych sytuacjach lekarz może wystawić je także w formie papierowej. Jeszcze do niedawna dotyczyło to skierowania na leczenie sanatoryjne, jednak od 1 lipca 2023 roku skierowanie do sanatorium wystawiane jest w wersji elektronicznej. Dokument w wersji papierowej obowiązuje też w przypadku skierowania na leczenie w szpitalu psychiatrycznym oraz rehabilitację.

Lekarz, położna lub pielęgniarka papierowe skierowanie może wypisać również w sytuacji, gdy nie ma dostępu do systemu e-zdrowie z powodu jego awarii lub wizyty domowej. Dotyczy to także obcokrajowców tymczasowo przebywających na terenie Polski. Takie skierowanie wypisywane jest również osobie o nieustalonej tożsamości. Jeśli pacjent nie ma Internetowego Konta Pacjenta, może otrzymać od lekarza podpisany przez niego wydruk informacyjny – trzecią formę e-skierowania (wydruk informacyjny e-skierowania, opatrzony podpisem lekarza, który je wystawił, jest równoważny z dotychczasowym skierowaniem w postaci papierowej).

