Probiotyki pomogą w walce z nadciśnieniem? Najnowsze badanie

Nadciśnienie tętnicze jest obecnie uważane za chorobę cywilizacyjną. Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, choruje na nie niemal 10 milionów dorosłych Polaków. Szacuje się, że na całym świecie cierpi na zbyt wysokie ciśnienie około 40 procent dorosłej populacji. Jeżeli nadciśnienie tętnicze jest nieleczone – zwiększa to ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu, a także rozwoju choroby wieńcowej. Najnowsze badanie wskazuje jednak, że skuteczne w zakresie regulacji nadciśnienia mogą być dwa probiotyki.

Probiotyki mają duży potencjał jako leki na nadciśnienie

Badania wykazały, że nieprawidłowa równowaga bakterii w jelitach wiąże się z nadciśnieniem tętniczym zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Naukowcy są zdania, że probiotyki mogą być skutecznym rozwiązaniem jako medycyna prewencyjna w walce z nadciśnieniem. Zarówno przyjmowane w postaci suplementów, jak i będące częścią diety, mogą pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi.

„Zgromadzone dowody potwierdzają przeciwnadciśnieniowe działanie probiotyków i probiotycznej sfermentowanej żywności, zarówno w eksperymentach in vitro, jak i in vivo. Wierzymy więc, że spożycie żywności probiotycznej będzie dobrym uzupełnieniem tradycyjnego leczenia nadciśnienia” – zauważył prof. Jun Li z City University of Hong Kong, którego zespół współpracował przy badaniu z mikrobiologiem Zhihongiem Sunem z Uniwersytetu Rolniczego Mongolii Wewnętrznej.

Czy probiotyki mogą obniżać ciśnienie krwi? Badanie

Najnowsze badanie zidentyfikowało dwa probiotyki, które obniżają ciśnienie krwi u myszy z nadciśnieniem. Wyniki badania sugerują, że podobny efekt można uzyskać również u ludzi z podwyższonym ciśnieniem krwi. Naukowcy przetestowali dwa szczepy bakterii probiotycznych na myszach, u których po spożyciu wody z fruktozą doszło do podwyższenia ciśnienia krwi.

Badacze podzielili myszy na cztery grupy. Jedna grupa otrzymywała wodę z fruktozą i sól fizjologiczną przez infuzję wewnętrzopęcherzową, druga grupa otrzymywała wodę z fruktozą i B. lactis, trzecia grupa otrzymywała wodę z fruktozą i L. rhamnosus, a grupa kontrolna miała tylko czystą wodę. Przez 16 tygodni (co cztery tygodnie) mierzono zwierzętom ciśnienie krwi. U myszy, które otrzymały bakterie Bifidobacterium lactis lub Lactobacillus rhamnosus, można było zauważyć znacznie niższe ciśnienie tętnicze w porównaniu z gryzoniami, które nie dostały probiotyków. Myszy karmione fruktozą, które nie były leczone probiotykami, nadal miały wysokie ciśnienie krwi.

Czy probiotyki pomogą w walce z nadciśnieniem u ludzi?

Wyniki badań na myszach są obiecujące. Naukowcy planują przeprowadzenie dużego badania klinicznego, jednak tym razem na ludziach. W ten sposób będzie można ocenić, czy ochronne działanie probiotyków w tej kwestii dotyczy także populacji ludzkiej. „Probiotyki stanowią obiecującą drogę w medycynie prewencyjnej. Oferują potencjał w zakresie regulacji nadciśnienia i zmiany naszego podejścia do zdrowia układu sercowo-naczyniowego” – stwierdził autor badania.

Naukowcy zaznaczają jednak, że skład mikrobiomu jelitowego może się różnić między osobami lub zależeć od czynników takich jak wiek i płeć. W konsekwencji – skuteczność probiotyków może być zróżnicowana. Dlatego określenie optymalnej dawki probiotyków i czasu ich przyjmowania wymaga dalszej weryfikacji popartej wynikami klinicznymi.

