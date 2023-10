Problem krytycznego niedoboru leków w UE. Jest rozwiązanie i propozycje działań w kryzysie

Mechanizm solidarnościowy został opracowany przez Grupę Sterującą ds. Niedoborów Leków działającej przy EMA. Rozwiązanie to zakłada, że państwa członkowskie Unii Europejskiej będą wspierać się w obliczu kryzysu związanego z niedoborem leków. Kraj, który nie dysponuje dostateczną ilością danego medykamentu może zwrócić się o pomoc w uzupełnieniu zapasów do pozostałych członków UE.

Mechanizm solidarnościowy remedium na niedobór leków w UE

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że mechanizm solidarnościowy ma charakter dobrowolny. Poza tym stanowi ostateczność. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą z niego skorzystać dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych dostępnych rozwiązań. Poza tym muszą zostać spełnione pewne warunki. Należy powiadomić Europejską Agencję Leków o krytycznym niedoborze medykamentów, a następnie upewnić się, że:

nie ma żadnych alternatyw terapeutycznych dla brakujących leków, a te, które istnieją nie są wystarczające,

brakuje adekwatnych ilości leku do przeprowadzenia terapii w przypadku krytycznych wskazań,

import leków z zagranicy lub wdrożenie innych krótkoterminowych działań nie rozwiąże problemu krytycznego niedoboru leków i nie zabezpieczy potrzeb pacjentów,

sytuacja ma charakter pilny (wyczerpanie zapasu leku nastąpiło w ciągu miesiąca lub w krótszym czasie).

Nie tylko mechanizm solidarnościowy, czyli co zrobić, gdy brakuje leków?

Mechanizm solidarnościowy jest uzupełnieniem zestawu działań zaproponowanych przez Grupę Sterującą ds. Niedoborów Leków w celu ochrony państw Unii Europejskich przed krytycznymi niedoborami leków. W dokumentach opublikowanych na stronie internetowej Europejska Agencja Leków można znaleźć propozycje rozwiązań, takich jak:

monitorowanie dostępnych zapasów, podaży i popytu,

identyfikacja alternatywnych metod leczenia,

kontrolowanie dystrybucji i redystrybucja dostępnych zasobów,

sporządzanie leków recepturowych,

wydłużanie terminu ważności leków,

optymalizacja sprzedaży farmaceutyków.

Co więcej, EMA rekomenduje stosowanie leków weterynaryjnych, tam, gdzie jest możliwe. Mowa tu oczywiście o farmaceutykach, które zawierają substancje czynne wykorzystywane w leczeniu ludzi, mają odpowiednią moc oraz postać. Europejska Agencja Leków dopuszcza również wprowadzenie do obrotu leków z niewielkimi wadami jakościowymi, pod warunkiem że nie mają one wpływu na skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania danych medykamentów.

