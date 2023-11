Nie przedłużyłeś Profilu Zaufanego i utraciłeś dostęp do Internetowego Konta Pacjenta? Zobacz, co zrobić

Jakiś czas temu większość z nas dostała SMS-a, który zaczynał się od słów „Twój Profil Zaufany wygasa”. Wynikało to z tego, że wraz z końcem października Profile Zaufane traciły swoją ważność. Do tej pory z uwagi na pandemię koronawirusa przedłużano je automatycznie, jednak wraz z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego przestała obowiązywać ta zasada. Teraz każdy samodzielnie musiał przedłużyć swoje konto na Profilu Zaufanym do 1 listopada 2023 roku. Jeśli ktoś tego nie zrobił – utracił dostęp między innymi do Internetowego Konta Pacjenta oraz innych ważnych funkcji, do których logował się właśnie w ten sposób.

Co zrobić, gdy Profil Zaufany wygasł?

Profil Zaufany daje możliwość dostępu między innymi do Internetowego Konta Pacjenta. Osoby, które nie zdążyły przedłużyć ważności Profilu Zaufanego, aktualnie mają problem na przykład podczas próby logowania się w ten sposób do IKP. Jak poinformowało radio RMF FM – dostęp do Profilu Zaufanego utraciło 3,7 miliona Polaków. Z kolei 1,8 milionów osób udało się przedłużyć jego ważność.

Jeżeli ktoś nie przedłużył ważności Profilu Zaufanego – jego konto wygasło automatycznie wraz z początkiem listopada. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina jednak, że nawet jeśli nie udało się przedłużyć ważności Profilu Zaufanego i wygasł on – użytkownik nadal ma dostęp do swojego konta. Oznacza to, że w każdej chwili może się do niego zalogować i założyć nowy Profil Zaufany. Taka osoba może to zrobić więc bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu. Zajmie to jedynie kilka minut.

Jak odzyskać dostęp do IKP przez Profil Zaufany?

Co dokładnie należy zrobić, jeśli nasz Profil Zaufany wygasł, a tym samym straciliśmy możliwość logowania się w ten sposób do Internetowego Konta Pacjenta? Najpierw trzeba wejść w zakładkę „załóż nowy profil”. Następnie należy wybrać jedną z dwóch opcji:

Załóż profil zaufany przez bank lub innego dostawcę.

Załóż profil zaufany e-dowodem.

Jeżeli dana osoba nie ma konta na Profilu Zaufanym lub z jakichś przyczyn nie może się na nie ponownie zalogować – w takiej sytuacji należy wejść na stronę pz.gov.pl, a później nacisnąć przycisk „zarejestruj się” i wybrać jedną z dostępnych opcji potwierdzenia tożsamości. Gdy potwierdzimy już nasze konto na Profilu Zaufanym – możemy od tego czasu z niego korzystać, co daje również możliwość logowania się tą metodą do Internetowego Konta Pacjenta. Jeżeli napotkacie podczas tego jakieś inne problemy – skontaktujcie się z centrum pomocy pod numerem: + 48 (42) 253 54 50 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00) lub napiszcie na adres: [email protected].

