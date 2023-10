Ta recepta jest ważna tylko kilka dni. Trzeba szybko biec do apteki, bo inaczej przepadnie

Po wypisaniu recepty przez lekarza mamy określony czas na jej zrealizowanie. Nie jest on jednak taki sam w każdym przypadku. Recepty na leki mają z góry określony termin ważności. Choć zazwyczaj jest to 30 dni, to są od tego wyjątki, o których pacjent musi pamiętać. W przeciwnym razie jego recepta może przepaść, a on utraci możliwość wykupienia leków.

Recepta na antybiotyki jest ważna tylko przez kilka dni

Termin realizacji danej recepty jest ściśle określony przepisami prawa. Te sztywne terminy wynikają z ustawy – Prawo farmaceutyczne dnia 6 września 2001 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. W przypadku czasu na zrealizowanie recepty kluczowa jest data jej wystawienia oraz to, jakie środki są na niej przepisane.

Najmniej czasu na zrealizowanie recepty, bo jedynie kilka dni, mają pacjenci, którym zostały przepisane antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego. Muszą to zrobić w czasie zaledwie 7 dni – gdy minie już ten termin, nie będą mieć możliwości wykupienia antybiotyku. Należy też pamiętać o tym, że na recepcie na antybiotyk znajduje się data wystawienia recepty, ale nie ma informacji, że trzeba zrealizować ją w ciągu 7 dni. Pacjent więc musi zawsze mieć to na uwadze, kiedy dostaje od lekarza receptę na antybiotyk.

Ile ważne są recepty? Czas na realizację

„Najczęściej ważność recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji – jeśli taka została określona na recepcie. Od tej reguły są jednak wyjątki i w przypadku niektórych leków termin realizacji recept może być krótszy (np. na antybiotyki) lub dłuższy (np. na preparaty immunologiczne)” – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni. Z kolei pozostałe recepty są ważne przez 30 dni. Recepta może być ważna także przez rok (365 dni) – otrzymują ją pacjenci przewlekłe chorzy, którzy na stałe otrzymują jakieś leki. Jednorazowo pacjenci mogą jednak wykupić zapas leku na 120 dni (a nie na cały rok). Warto też wiedzieć, czy jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach.

Jak sprawdzić, ile ważna jest recepta?

Należy też pamiętać o tym, że jeżeli lekarz nie wypisał daty realizacji („data realizacji od…”) na recepcie, to czas, jaki pacjent ma na wykupienie tej recepty, rozpoczyna się w momencie wystawienia jej przez specjalistę. Jeżeli z kolei lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji – pacjent zobaczy to na recepcie i od tego dnia będzie mógł wykupić lek.

Swoją receptę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce „Recepty”). Znajduje się tam data wystawienia recepty, a czasami też data jej realizacji. Jeżeli pole dotyczące daty realizacji nie zostało wypełnione przez lekarza, oznacza to, że recepta jest ważna przez 30 dni od daty wystawienia (są od tego jednak wspomniane wyżej wyjątki).

Czytaj też:

Czy jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach? Aktualne zasadyCzytaj też:

Możesz utracić dostęp do Internetowego Konta Pacjenta. Uwaga na SMS-y o Profilach Zaufanych