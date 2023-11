Polska ochrona zdrowia w najnowszym raporcie OECD. Nie wypadamy najlepiej na tle innych krajów

W raporcie „Health at Glance” przygotowywanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeanalizowano i porównano wiele aspektów funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Wzięto pod lupę m.in. kwestie związane ze stanem zdrowia poszczególnych społeczeństw (częstość występowania chorób przewlekłych, umieralność, której można było uniknąć czy oczekiwana długość życia). Przyjrzano się również bliżej jakości i dostępności opieki zdrowotnej, czynnikom ryzyka dla zdrowia (takim jak zanieczyszczenie powietrza i palenie tytoniu), a także możliwościom i zasobom systemu ochrony zdrowia (liczba łóżek szpitalnych, pielęgniarek, lekarzy itp.).

W Polsce najwięcej zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza

Polski system ochrony zdrowia w wielu analizowanych obszarach znacząco „odstaje” od średniej przyjętej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Niepokoi między innymi średnia długość życia Polek i Polaków – 75,5 roku. Średnia przyjęta przez OECD to 83,3. Znacząco odbiegamy od „normy” także, jeśli chodzi o liczbę zgonów możliwych do uniknięcia. W Polsce wynosi ona 344 na 100 tysięcy osób (średnia OECD to 237). Nad Wisłą odnotowuje się także największą liczbę zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, w porównaniu z innymi krajami w OECD.(73,3 zgony na 100 tysięcy mieszkańców przy średniej 28,9). Wg raportu polski system ochrony zdrowia mocno „kuleje” również w obszarach, takich jak:

zadowolenie z dostępności opieki zdrowotnej wysokiej jakości (51% przy średniej wynoszącej 66,8%)

procent populacji objętej podstawową opieką zdrowotną (94% przy średniej wynoszącej 97,9%)

hospitalizacje możliwe do uniknięcia (663 na 100 tysięcy osób przy średniej wynoszącej 463),

liczba wykonanych mammografii (zrobiło ją tylko 32,2 procent uprawnionych Polek, podczas gdy średnia dla krajów w OECD wynosi 55,1 procent).

W Polsce przepisuje się również najwięcej antybiotyków. Dzienna dawka na tysiąc osób wynosi 18,8. W krajach OECD wskaźnik ten plasuje się na poziomie 13,1.

Liczba lekarzy i pielęgniarek w Polsce

Jeśli chodzi o liczbę lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu Polska nie odstaje znacząco od przyjętej średniej. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek na 1000 mieszkańców (5 przy średniej wynoszącej niespełna 9). W 2022 roku wydaliśmy na system ochrony zdrowia 6,7% PKB, przy średniej liczącej 9,2% PKB. Chociaż, co warto podkreślić, ilość nakładów przeznaczanych na opiekę zdrowotną nie zawsze przekłada się na jej wysoką jakość.

