Zmiany w realizowaniu recept na leki psychotropowe weszły w życie. Na czym polegają?

Już od jakiegoś czasu były zapowiadane zmiany w wystawianiu recept na leki psychotropowe. I choć takich recept nie można już wystawiać od 1 listopada, to do tej pory pacjent miał prawo jednak jeszcze zrealizować je w aptece (dotyczyło to na przykład sytuacji, gdy lekarz omyłkowo wystawił receptę papierową). Od 1 grudnia 2023 roku zmieniają się jednak zasady z tym związane. Dodatkowo żadna recepta na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, nie może być wystawiona z odroczonym terminem jej realizacji, czyli „od dnia”.

Koniec z papierowymi receptami na leki psychotropowe

Wraz z początkiem grudnia pacjenci nie będą mogli już zrealizować papierowej recepty na leki psychotropowe. Wynika to z faktu, że od 2 sierpnia 2023 roku lekarz, zanim przepisze środki odurzające lub psychotropowe, musi sprawdzić, jakie leki przepisano pacjentowi wcześniej oraz w jakich dawkach je zażywa. Z tego powodu lekarz może poprosić pacjenta o udostępnienie historii jego recept.

W sytuacji, gdy lekarz na przykład przez nieuwagę nie sprawdzi takiej historii recept pacjenta – przypomni mu o tym system. Do końca tego roku wystawianie recept bez wcześniejszego sprawdzenia ich historii przez lekarza nie będzie jednak blokowane. Lekarz może także wystawić receptę na preparaty odurzające i psychotropowe bez zbadania pacjenta, jeśli od ostatniego badania nie minęło więcej niż trzy miesiące. W przeciwnym razie nie będzie mógł tego zrobić, a chory będzie musiał być ponownie przebadany (stacjonarnie lub w formie teleporady).

Jak można udostępnić lekarzowi historię swoich recept?

W związku z tym, że pacjent będzie zobowiązany do tego, by udostępnić lekarzowi historię swoich recept – tłumaczymy, jak można to zrobić. Jednym ze sposobów jest użycie Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Możecie także wykorzystać aplikację na telefon mojeIKP. W obu sytuacjach należy wtedy wejść w zakładkę „Uprawnienia”, następnie „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”, a na koniec trzeba nacisnąć „Przyznaj dostęp”, wybierając konkretnego specjalistę. Możecie też skorzystać z trzeciej opcji, czyli podać lekarzowi kod, który dostaniecie SMS-em na swój telefon podczas wizyty.

Kiedy nie trzeba udostępniać lekarzowi historii swoich recept?

Takiej historii leczenia w przypadku wystawiania recept na leki psychotropowe i odurzające pacjent nie musi udostępniać swojemu lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ponieważ on ma dostęp do wszystkich informacji o historii leczenia pacjenta. Dotyczy to także lekarza, który przyjmuje w poradni w zastępstwie wybranego lekarza POZ (pracując w tej samej przychodni POZ ma on dostęp do historii leczenia).

Dodatkowo jeśli życie pacjenta jest zagrożone pracownik medyczny (lekarz lub ratownik medyczny na SOR) otrzyma na 24 godziny dostęp do historii recept pacjenta.

Czytaj też:

Przyjmujesz wiele leków? Miej się na baczności, NFZ ostrzega przed groźnymi konsekwencjamiCzytaj też:

Jakich leków może zabraknąć w aptekach? Wśród nich preparaty na anginę i astmę