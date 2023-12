Nowy numer infolinii dla pacjentów. Stary działa jeszcze tylko dwa tygodnie

Numer 989 nie będzie już działać. Wielu pacjentów może go kojarzyć jako numer Infolinii Narodowego Programu Szczepień, który był wręcz oblegany w czasie pandemii COVID-19. Obecnie jest wykorzystywany jako numer dla osób, które chcą zapisać nastolatka na szczepienie przeciw HPV albo potrzebują pomocy, by wypełnić ankietę programu Profilaktyka 40 Plus i uzyskać skierowanie na bezpłatne badania. Od 1 grudnia działa już nowy numer.

Nowy numer infolinii dla pacjentów – 800 100 101

Jak informuje pacjencki serwis pacjent.gov.pl prowadzony przez resort zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, od 1 grudnia 2023 r. zmieniony został numer telefonu infolinii:

na szczepienia przeciwko HPV (program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dzieci w wieku 12 i 13 lat),

w ramach programu Profilaktyka 40 Plus (program bezpłatnych badań profilaktycznych Ministerstwa Zdrowia dla osób po czterdziestym roku życia).

Nowy numer infolinii to +48 800 100 101. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00. Dotychczasowy numer 989 będzie jeszcze działał do połowy grudnia, ale już warto zapisać sobie ten nowy.

Szczepienia i profilaktyka – dla kogo jest infolinia?

Pacjenci, którzy dzwonią na infolinię mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciwko HPV. Dzwoniąc na numer infolinii można od razu zapisać nastolatka na takie szczepienie. Bezpłatny i nieobowiązkowy program szczepień przeciwko HPV rozpoczął się 1 czerwca 2023. Dotyczy dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat (roczniki 2010 i 2011). W ramach programu dostępne są szczepionki dwu- oraz dziewięciowalentne.

Infolinia dla pacjentów to także możliwość wypełnienia ankiety w ramach programu Profilaktyka 40 Plus. Program ruszył w lipcu 2021 roku. Jest skierowany do osób, które ukończyły 40. rok życia (kobiet oraz mężczyzn), nigdy nie korzystały wcześniej z badań profilaktycznych organizowanych w ramach inicjatywy, a także tych, którzy uczestniczyli w programie, ale od ostatnich badań minęło 12 miesięcy. Pacjenci nie ponoszą żadnych opłat za procedury diagnostyczne. Wszystko finansowane jest z budżetu państwa.

