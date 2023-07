Bezpłatne badania dla osób „40 plus” przedłużone. Obowiązują też nowe zasady rejestracji

Program ma na celu zwiększenie liczby osób, które wykonują badania dające możliwość wczesnego wykrycia chorób i różnego rodzaju zaburzeń. Dzięki temu możliwe będzie zapobieganie ich rozwojowi. Dodatkowo wczesne wykrycie schorzeń jest szansą na ich skuteczne leczenie. Zmiany wprowadzone przez resort zdrowia dotyczą nie tylko czasu trwania programu, ale również rejestracji – od teraz będzie ona znacznie prostsza. Dodatkowo z badań mogą skorzystać też osoby, które brały już udział w programie, co również jest nowością.

Przedłużenie darmowych badań dla osób „40 plus”

Osoby, które nie skorzystały jeszcze z bezpłatnych badań, będą mogły to jeszcze zrobić. Program zaczął się 1 lipca 2021 r. i miał trwać do końca 2023 roku. Termin ten został jednak przedłużony. Ostatnio minister zdrowia podpisał odpowiednie rozporządzenie. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że program „Profilaktyka 40 PLUS” potrwa do 30 czerwca 2024 roku. Nowe przepisy umożliwiają również skorzystanie z darmowych świadczeń w przypadku pacjentów, u których od poprzednich badań minęło już 12 miesięcy.

Nowe zasady rejestracji na bezpłatne badania

Wraz z początkiem lipca zaczęły także obowiązywać nowe zasady rejestracji na bezpłatne badania diagnostyczne w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Aktualnie zapisy odbywają się poprzez centralną e-rejestrację. Ta nowa funkcjonalność ma przyspieszyć, ale też ułatwić możliwość zapisu na badania. Dodatkowo osoby biorące udział w programie uzyskają łatwiejszy dostęp do informacji na temat dostępności terminów – placówki będą udostępniać je w formie elektronicznego grafiku. Taka centralna e-rejestracja umożliwia również zmianę lub rezygnację ze zgłoszenia na badania.

W ramach programu na badania można zapisać się poprzez:



Internetowe Konto Pacjenta,

infolinię centralnej e-rejestracji, pod numerem telefonu 989 (jest dostępna we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00-20:00),

w placówce, w której można wykonać badania.



Placówki, które realizują program »Profilaktyka 40 PLUS«, przekażą do centralnej e-rejestracji listy dostępnych terminów badań. Pacjent będzie mógł wybrać datę i godzinę, która mu najbardziej odpowiada – brzmi komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Czym dokładnie jest program „Profilaktyka 40 PLUS”?

Program „Profilaktyka 40 PLUS” obejmuje pakiet badań diagnostycznych dla osób, które ukończyły już 40 lat. Jest on przeznaczony dla tych, którzy nie korzystali wcześniej z programu lub skorzystali z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań. Badania, które wchodzą w skład programu, dzielą się na trzy grupy. Są to badania dla kobiet, badania dla mężczyzn oraz pakiet wspólny. Zakres badań dla konkretnej osoby będzie zależał od tego, jakich odpowiedzi udzieli w ankiecie, którą należy wypełnić przed rozpoczęciem badań.

Pakiet dla kobiet obejmuje następujące badania:



morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn obejmuje takie badania jak:



morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Na wspólny pakiet badań diagnostycznych składa się:



pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

