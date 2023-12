Przedawkowanie semaglutydu na odchudzanie. Drastyczny wzrost przypadków

Ośrodki kontroli zatruć w całych Stanach Zjednoczonychodnotowały gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń związanych z semaglutydem, lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy i wykorzystywanym jako lek na odchudzanie. Jak podaje CNN, niektóre osoby wymagały nawet hospitalizacji z powodu silnych nudności, wymiotów i bólu brzucha.



Skutki uboczne przedawkowania semaglutydu

Od stycznia do listopada amerykańskie centra zatruć zgłosiły prawie 3000 przypadków dotyczących semaglutydu, co stanowi ponad 15-krotny wzrost, licząc od 2019 roku. W większości przypadków (94 proc.) jedyną zgłoszoną substancją przyjmowaną przez pacjenta były leki z semaglutydem.



Semaglutyd został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w 2017 r. Jest sprzedawany jako Ozempic do stosowania w leczeniu cukrzycy i Wegovy do stosowania w celu utraty wagi. Nawet jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, mogą wystąpić działania niepożądane ze strony żołądka i jelit, w tym nudności, wymioty i zaparcia, zwłaszcza po rozpoczęciu leczenia. Kiedy w aptekach pojawiły się deficyty leku, te zaczęły sprzedawać tzw. preparaty złożone – i to zwłaszcza w ich przypadku pojawia się ryzyko przypadkowego przedawkowania semaglutydu.

Oryginalne leki sprzedawane są w fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczach, które posiadają pewne zabezpieczenia. Pacjenci wybierają właściwą dawkę i klikają, aby wstrzyknąć, więc trudniej jest popełnić błąd. Zwykle ludzie zaczynają od niższych dawek i z czasem zwiększają je do dawki terapeutycznej, aby ich organizm mógł się dostosować. Wersje złożone są zazwyczaj dostępne w szklanych fiolkach, a pacjenci sami pobierają dawki do strzykawek. Stąd łatwo o pomyłkę, a specjaliści donoszą nawet o dziesięciokrotnym przedawkowaniu.

Przestępcy fałszują leki z semaglutydem

Po tym, jak w 2022 roku gwiazdy zaczęły otwarcie opowiadać w mediach społecznościowych, że Ozempic jest ich sposobem na odchudzanie, popyt przerósł podaż. Leki z semaglutydem cieszą się dużą popularnością nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce, a chorzy na cukrzycę alarmowali, że preparatów nie ma w aptece. To gigantyczne zapotrzebowanie na semaglutyd wykorzystują także przestępcy. W październiku tego roku Główny Inspektor Farmaceutyczny ostrzegał przed fałszywym preparatem do wstrzykiwań Ozempic, który pojawił się także w legalnym łańcuchu dystrybucji w niektórych państwach Unii Europejskiej. Sfałszowany lek może być realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

