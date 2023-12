Poznano kolejną przyczynę cukrzycy. To szansa na nowe terapie dla diabetyków

Naukowcy z Uniwersytetu Case Western Reserve w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowali enzym, który zmniejsza wrażliwość tkanek na insulinę. Chodzi o nitrozylazę wspomaganą SNO-CoA (SCAN). Związek ten odpowiada za przyłączanie tlenku azotu do białek, w tym receptora insuliny i warunkuje jej prawidłowe działanie. Jednocześnie wzmożona aktywność SCAN może wywoływać cukrzycę.

Nadaktywność enzymu wywołuje cukrzycę

„Wykazaliśmy, że blokowanie nitrozylazy SNO-CoA zapobiega rozwojowi cukrzycy, ale konsekwencje tego działania rozciągają się prawdopodobnie na wiele innych chorób powodowanych przez enzymy przyłączające tlenek azotu do białek” – zauważa Jonathan Stamler, jeden z głównych autorów badania.

Warto wiedzieć, że tlenek azotu wywiera pozytywny wpływ na organizm. Rozszerza naczynia krwionośne, wspomaga pracę układu nerwowego i poprawia pamięć. Wspiera układ immunologiczny w walce z infekcjami i stymuluje wydzielanie hormonów. Szkodzić zaczyna dopiero wtedy, gdy w organizmie jest go za dużo. Może, jak podkreślają naukowcy, przyczyniać się nie tylko do powstania cukrzycy, ale również niewydolności serca, choroby Alzheimera oraz schorzeń o podłożu nowotworowym. To ważne odkrycie, które w przyszłości pozwoli na opracowanie nowej generacji leków dla diabetyków, a także innych pacjentów.

Po czym rozpoznać cukrzycę?

Cukrzyca jest uznawana za „cichego zabójcę”. Długo nie daje żadnych wyraźnych objawów, a pojawiające się symptomy można łatwo zbagatelizować lub przypisać innym jednostkom chorobowym. Jakie sygnały ze strony organizmu powinny zaniepokoić i skłonić do wizyty u specjalisty? Warto zwrócić szczególną uwagę na dolegliwości takie jak: wzmożone pragnienie, nadmierne pocenie się, swędzenie skóry, częste oddawanie moczu, nagły przyrost lub niespodziewana utrata masy ciała, nadmierne łaknienie, nieświeży oddech itp. Leczenie cukrzycy polega przede wszystkim na podawaniu pacjentowi insuliny. Kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu terapii ma odpowiednia dieta i stałe kontrolowanie poziomu glukozy we krwi.

