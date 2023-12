Sprzedaż leku na zespół jelita drażliwego wstrzymana. Pilna decyzja GIF

Chodzi o serię leku Auroverin MR który jest stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego (skurcze i ból w jelitach). Lek jest dostępny na receptę. Teraz okazało się, że w jednej z partii leku substancja czynna nie uwalnia się tak, jak powinna. Do GIF wpłynął protokół z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków – badanie wykazało, że produkt nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru uwalnianie mebeweryny chlorowodorku (substancja czynna leku).

Auroverin MR – szczegóły wstrzymanej w obrocie serii

GIF w swoim komunikacie podał szczegóły wstrzymanej w obrocie serii produktu:

Auroverin MR (Mebeverini hydrochloridum), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg, opakowanie 60 kapsułek,

GTIN 05909991340919,

numer serii: EMBCD2064A,

termin ważności: 07.2025,

podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Decyzja GIF ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Auroverin MR – na czym polega wada jakościowa serii leku?

Wynik badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków wykazał nieprawidłowości w zakresie parametru uwalnianie mebeweryny chlorowodorku. Parametry te były poniżej dolnego poziomu dopuszczalności określonego w wymaganiach specyfikacji produktu. "Oznacza to, że uwalnianie substancji czynnej produktu leczniczego (mebeweryny chlorowodorku) następowało wolniej niż pozwalają na to ustalone dla produktu wymagania jakościowe, co w oczywisty sposób wpływa na skuteczność tego produktu. Podkreślenia wymaga fakt, że kryteria akceptacji parametrów specyfikacji jakościowej wskazywane w dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego są ustalane w oparciu o szeroko zakrojone badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego produktu. Dlatego też jakiekolwiek ich przekroczenie musi być uznane za okoliczność stanowiącą realne i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów – aż do momentu jednoznacznego zidentyfikowania powodu powstania odchylenia i udowodnienia, że nie stanowi ono takiego zagrożenia" – podano w komunikacie GIF.

Czytaj też:

Pomylone składniki leków i złe etykiety. Ważny komunikat GIFCzytaj też:

Tych leków może wkrótce zabraknąć w aptekach. Ministerstwo Zdrowia ostrzega