Podolog to specjalista od stóp. Z jakimi chorobami się do niego udać?

Podolog to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób w obrębie stóp i płytki paznokciowej. Do podologa powinny udać się osoby, u których występują np. ból, zaczerwienienie, obrzęk, złuszczanie się naskórka, świąd, pękające pięty, deformacje palców, wrastający paznokieć, odciski, anatomiczne wady stóp, trudno gojące się rany i owrzodzenia. Choć podolog nie jest lekarzem, to musi dysponować wiedzą z zakresu medycyny, kosmetologii i fizjoterapii.

Jakie kompetencje ma podolog?

Podologia to młoda i dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem schorzeń w obrębie stóp i paznokci. Podolog nie jest lekarzem – zawód podologa od 2015 roku zaliczany jest do zawodów paramedycznych.

Specjalista podolog musi zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu fizjologii, patologii, terapii i profilaktyki wszelkich problemów dotyczących stóp i paznokci oraz różnych dziedzin medycyny np. dermatologii, ortopedii, neurologii, diabetologii i flebologii. Zdarza się, że podolog ma dyplom lekarza, np. jest dermatologiem, ortopedą lub chirurgiem, który ukończył specjalistyczny kurs z zakresu podologii.

Czym zajmuje się podolog?

Podolog, czyli specjalista od stóp i paznokci, bywa mylnie kojarzony jedynie z diagnostyką problemów dermatologicznych, które dotyczą stóp.

Warto wiedzieć, że podolog dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają mu nie tylko zajmować się terapią zmian skórnych (np. leczenie pękających pięt czy zmiany związane z grzybicą stóp i paznokci) i chorób oraz urazów paznokci, ale także umożliwiają współpracę z innymi specjalistami m.in. z chirurgami, ortopedami i diabetologami. Podolog aktywnie uczestniczy w procesie terapeutycznym wielu chorób przewlekłych, których objawy pojawiają się na stopach. Zadaniem podologa jest również wykonywanie różnych zabiegów leczniczych w przebiegu chorób stóp i paznokci.

Specjalista podolog udziela też fachowych porad osobom, których stopy wymagają szczególnej pielęgnacji. Skorzystanie z pomocy podologa pozwala zapobiegać poważnym powikłaniom zdrowotnym i poprawia jakość życia, ułatwiając normalne funkcjonowanie m.in. pacjentom, u których występują haluksy i inne deformacje w obrębie stopy lub stóp, rany, owrzodzenia i brodawki wirusowe.

Zdrowie stóp jest równie ważne, jak zdrowie narządów wewnętrznych i układów organizmu. Istotną kwestią w przypadku dbania o stopy jest nie tylko prawidłowa higiena i zapobieganie rozwojowi schorzeń ortopedycznych oraz dermatologicznych, ale także szybkie rozpoznanie poważnych chorób przewlekłych i chorób współistniejących (np. cukrzyca, przewlekła niewydolność żylna).

Kiedy udać się do podologa?

Do podologa można udać się w celu uzyskania porady w kwestii profilaktyki chorób stóp i paznokci oraz zdiagnozowania i rozpoczęcia leczenia różnych schorzeń. Lekarz stóp i paznokci dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają rozwiązać wiele problemów zdrowotnych.

Z jakimi problemami możemy udać się do podologa? Lista schorzeń i dolegliwości zdrowotnych, które diagnozuje i leczy podolog, jest długa. Najczęstsze choroby, z którymi pacjenci zgłaszają się do gabinetu podologicznego, to m.in.:

grzybica stóp i paznokci.

wrastające paznokcie,

pękające pięty,

odciski i modzele,

palce młotkowate,

palce krogulcze,

stopa szpotawa,

stopa koślawa,

powikłania chorób przewlekłych (np. owrzodzenia związane z zaburzeniami krążenia, stopa cukrzycowa).

W gabinecie można wykonać różne zabiegi podologiczne, do których zaliczamy m.in. usuwanie modzeli, usuwanie odcisków, korekcję toru wzrostu płytki paznokciowej wrastających paznokci (kostka Arkady) oraz rekonstrukcję paznokci, które zostały uszkodzone na skutek zaawansowanej grzybicy stóp lub urazu.

Podolog może zalecić odpowiednie postępowanie w celu wsparcia leczenia wykrytych schorzeń np. masaż stóp i łydek, moczenie stóp w roztworze soli leczniczej, stosowanie działających miejscowo leków lub wkładek ortopedycznych oraz korzystanie z urządzeń korygujących wady stóp (np. orteza na haluksy).

Jak przebiega wizyta u podologa?

Podczas pierwszej wizyty specjalista podolog przeprowadza dokładny wywiad. Należy poinformować podologa o wszystkich przyjmowanych lekach oraz istniejących chorobach i przebytych urazach, które dotyczyły stóp.

Po zakończeniu badania przedmiotowego podolog wykonuje badanie podmiotowe, które uwzględnia oglądanie stóp i paznokci, ocenę ruchomości stawów oraz badanie palpacyjne. Podolog wykonuje również m.in. badanie statyczne i badanie dynamiczne stóp na specjalnej macie, aby ocenić ich ustawienie i obciążenie podczas chodzenia.

Zakres badań dopasowany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta podologicznego. To samo tyczy się zastosowanego leczenia i profilaktyki.

Gdzie znaleźć dobrego podologa?

Zawód podologa wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji. Każdy podolog musi mieć aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu paramedycznego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niestety, w Polsce wizyty u podologa oraz zabiegi podologiczne nie są refundowane, jeżeli nie wykonuje ich ortopeda, chirurg lub dermatolog.

Z konsultacji podologicznej można obecnie skorzystać w niemal każdym mieście np. w prywatnych przychodniach zdrowia oraz prywatnych gabinetach podologicznych. Ze względu na brak refundacji wizyty u podologa są odpłatne. Koszt konsultacji podologicznej zaczyna się od 100 złotych. Ceny zabiegów różnią się w zależności od ich zakresu. Przykładowo podcięcie wrastającego paznokcia wraz z opatrunkiem kosztuje od ok. 150 złotych.

