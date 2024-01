Przez ten błąd wnioski o świadczenie wspierające nie będą rozpatrzone i możecie stracić pieniądze

Od 1 stycznia 2024 roku możliwe jest składnie wniosków o świadczenie wspierające. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jednak oświadczenie dotyczące tego, że złożone do tej pory wnioski są niekompletne. Do ZUS-u trafiło już ponad sto błędnie złożonych wniosków. Co było w nich niepoprawnego?

Świadczenie wspierające: błąd, przez który nie będą rozpatrywane wnioski

Na czym polegał błąd w złożonych wnioskach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie wspierające? Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski w rozmowie z PAP zaznaczył, że takie wnioski są niekompletne, ponieważ wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie rozpatrzyły jeszcze wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

W praktyce chodzi więc o to, by zachować właściwą kolejność. „Przypominamy, że ZUS jest na ostatnim etapie ubiegania się o świadczenie. Najpierw należy złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. W decyzji tej WZON określi poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów. Dopiero jak ta decyzja WZON stanie się ostateczna należy złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego” – wyjaśnił rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie wnioski o świadczenie wspierające nie będą rozpatrzone przez ZUS?

Świadczenia wspierającego nie otrzymają więc osoby, których wnioski nie będą złożone zgodnie z odpowiednią kolejnością. Jeżeli dana osoba złoży wniosek do ZUS o świadczenie wspierające, pozostanie on nierozpatrzony, jeżeli nie miała wcześniej wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. „Dlatego tak ważne jest, żeby zachować właściwą kolejność składania wniosków. Czyli najpierw wniosek do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji, w której zostanie ustalona liczba punktów określająca poziom potrzeby wsparcia, a następnie wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego na podstawie decyzji WZON” – dodał rzecznik ZUS.

Kto otrzyma świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające otrzymają osoby, którym najpierw WZON przyzna uprawniającą liczbę punktów. Z kolei wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba złożyć w ciągu trzech miesięcy od wydania ostatecznej decyzji WZON. „Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży do nas wniosek w ciągu tych 3 miesięcy, przyznamy świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty” – wyjaśnił rzecznik ZUS.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które:



ukończyły 18 lat,

są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,

mieszkają w Polsce,

otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

