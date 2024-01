Do lekarza bez kolejki. Aktualna lista uprawnionych. Sprawdź, czy na niej jesteś

Nowelizacje przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych ustaw i rozporządzeń stworzonych przez Ministerstwo Zdrowia przyniosły zmiany na liście osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Niedawno do grona „uprzywilejowanych” dołączyła nowa grupa. Prawo „pierwszeństwa” obowiązuje w przychodniach, szpitalach, poradniach specjalistycznych, a także innych ośrodkach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Co oznacza ono w praktyce? Osoba uprawniona otrzymuje pomoc w dniu zgłoszenia do placówki. Jeśli nie jest to możliwe, wyznacza się inny termin poza kolejnością wynikającą z list oczekujących prowadzonych w danym miejscu (w poradniach specjalistycznych wizyta musi odbyć się w ciągu 7 dni od zgłoszenia). Wyjątkiem od zasady pierwszeństwa są reguły obowiązujące na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach). Tam o kolejności przyjęć decyduje stan zdrowia pacjenta. Najpierw leczy się chorych z zagrożeniem życia. By skorzystać z dostępu do świadczeń poza kolejnością, osoba uprawniona musi okazać dokument potwierdzający uzyskane „przywileje” (np. kartę przebiegu ciąży, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.).

Dostęp do lekarza bez kolejki – aktualna lista uprawnionych

Pojawienie się nowej grupy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością to między innymi efekt powstania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Aktualna lista „uprzywilejowanych” pacjentów obejmuje:

kobiety ciężarne,

Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Zasłużonych Dawców Przeszczepu,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby z niepełnosprawnością, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają stałej opieki,

inwalidów wojennych i wojskowych,

kombatantów,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową korzystających ze świadczeń w podmiotach leczniczych stworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i nadzorowanych przez ten resort,

żołnierzy zastępczej służby wojskowej,

dzieci i nastolatków, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie bądź chorobę zagrażającą życiu (chodzi o problemy zdrowotne powstałe w okresie prenatalnym rozwoju człowieka albo w czasie porodu),

osoby deportowane do pracy przymusowej,

osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód medycznych doznanych w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu (prawo pierwszeństwa obowiązuje przez 5 lat, licząc od daty przyznania świadczenia),

uprawnionych żołnierzy lub pracowników sektora wojskowego, u których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

weteranów, u których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

żołnierzy zawodowych (jeśli korzystają oni ze świadczeń w podmiotach leczniczych, stworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez nie nadzorowanych).

Gdzie znaleźć informacje o kolejkach do lekarzy?

Informator dotyczący dostępnych terminów leczenia znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod adresem terminyleczenia.nfz.gov.pl. Można również skorzystać z Telefonicznej Informacji Pacjenta. Wystarczy zadzwonić pod numer 800 190 590. Darmowa infolinia jest czynna całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

