Nowe godziny działania infolinii dla pacjentów. Od 1 lutego telefon działa dłużej

Infolinia dla pacjentów służy przede wszystkim celom informacyjnym. Pacjenci mogą dzięki niej lepiej poznać przysługujące im prawa, a także zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Co więcej, dzwoniący mogą również za jej pośrednictwem uzyskać pomoc w rozwiązaniu zgłaszanych problemów i dowiedzieć się, jakie kroki podjąć w danej sytuacji (gdzie zgłosić skargę, jak dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia itp.). Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

W jakich godzinach działa infolinia dla pacjentów?

Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję, że od 1 lutego 2024 roku infolinia działa bez przerwy od poniedziałku, od godziny 8:00 do piątku, do godziny 20:00. „Podjąłem skuteczne działania mające na celu uzyskanie środków finansowych, niezbędnych do realizacji naszego wspólnego celu, aby pacjenci mogli uzyskać niezbędną pomoc o każdej porze dnia i nocy, w sytuacjach nagłych, w których często ich życie lub zdrowie tego wymaga. Jestem przekonany, że uruchomienie całodobowej infolinii to kolejny krok ku poprawie jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększeniu dostępności informacji dla pacjentów. Zachęcam pacjentów do korzystania z naszego doświadczenia i wsparcia” – czytamy w komunikacie udostępnionym na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Pod jakim numerem działa infolinia dla pacjentów?

Infolinia dla pacjentów działa pod darmowym numerem 800 190 590. Mogą z niej skorzystać abonenci telefonii stacjonarnej i sieci komórkowych. Natomiast osoby przebywające poza granicami Polski oraz te, które mają zablokowane połączenia z numerami rozpoczynającymi się od 800, mogą skorzystać z innej opcji i zadzwonić pod numer 22 688 05 00. Za te połączenia trzeba jednak zapłacić (zgodnie z taryfą ustaloną przez operatora).

