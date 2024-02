Nie daj się rakowi. Przyjdź na bezpłatne badania profilaktyczne organizowane w całej Polsce

Choroby nowotworowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Co roku rak zbiera śmiertelne żniwo wśród wielu tysięcy osób.

Ogólna umieralność z powodu chorób nowotworowych w Polsce jest o 15% wyższa od średniej UE i zmniejsza się wolniej niż średnia UE – czytamy w raporcie „Krajowe profile dotyczące nowotworów 2023”.

Jego autorzy zwracają również uwagę na niskie wskaźniki wczesnego wykrywania nowotworu. Wciąż wiele osób zapomina o tym, jak duże znaczenie dla zachowania zdrowia ma profilaktyka. To jedna z najskuteczniejszych metod obrony przed rakiem. Przypominają o tym placówki medyczne w całym kraju, organizując akcję bezpłatnych badań. Kolejna odbędzie się już jutro, 3 lutego 2024 roku.

„Biała sobota” dla walki z rakiem

Akcję „Biała sobota” organizuje Narodowy Instytut Onkologii i wiele innych placówek zlokalizowanych na terenie całego kraju. Badania profilaktyczne wykonywane w tym dniu są bezpłatne. Pacjent nie ponosi za nie żadnych kosztów. Nie musi też posiadać skierowania. Niektóre szpitale i instytucje wymagają natomiast zapisów (z uwagi na ograniczoną liczbę specjalistów). W większości przypadków wystarczy jedynie przyjść i okazać dowód osobisty. Szczegółowe informacje na temat akcji można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast lub placówek medycznych, które zajmują się opieką nad pacjentami onkologicznymi.

Jakie badania profilaktyczne można wykonać w ramach akcji?

Pacjenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z akcji „Biała sobota” mogą wykonać wiele badań profilaktycznych, takich jak: mammografia, morfologia, USG piersi, RTG klatki piersiowej czy cytologia. Dodatkowo organizowane są również konsultacje z lekarzami rozmaitych dziedzin (onkologiem, pulmonologiem, diabetologiem dermatologiem etc.). a także dietetykiem. Zakres oferowanych usług może różnić się w zależności od miasta i placówki. Celem prowadzonych działań jest zwiększenie świadomości Polaków na temat chorób nowotworowych.

Akcja „Biała sobota” jest również świetną okazją do tego, by zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza dla osób zabieganych i zapracowanych, które w ciągu tygodnia nie mają zbyt wiele czasu, by pomyśleć o sobie i umówić się na badania profilaktyczne. Warto przypomnieć, że wcześnie wykryte zmiany nowotworowe można skutecznie wyleczyć, nierzadko unikając agresywnej chemioterapii i wielu powikłań. Dlatego nie należy lekceważyć żadnych niepokojących sygnałów ze strony organizmu.

Ważne jest jednak nie tylko regularne wykonywanie badań, ale również, jak podkreślała w niedawnej rozmowie z WPROST profesor Agnieszka Kołacińska-Wow, profilaktyka wtórna, czyli unikanie czynników ryzyka. Do rozwoju zmian nowotworowych może przyczynić się między innymi nadmierna masa ciała, brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, alkohol czy tytoń. „W tkance tłuszczowej dochodzi do przemian niekorzystnych frakcji estrogenów, które mogą przyczyniać się do rozwoju raka. Z kolei alkohol może wpływać na wydzielanie estrogenów, funkcję wątroby i stan układu odpornościowego” – podkreśliła ekspertka.

