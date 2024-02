Bóle rąk lub barku mogą oznaczać powikłania groźnej choroby. Zobacz, o czym świadczą te objawy

Naukowcy z University of Exeter w Wielkiej Brytanii niedawno odkryli „nowe” mniej znane powikłania występujące w przebiegu cukrzycy. Przeanalizowali dane 370 tysięcy pacjentów. Zauważyli, że osoby ze zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi są bardziej narażone na występowanie problemów w funkcjonowaniu nie tylko kończyn dolnych, ale również górnych. Wyjaśniamu, o jakie trudności i schorzenia chodzi.

Mniej znane powikłania cukrzycy

„Nasze analizy pokazują, że utrzymujący się przez dłuższy czas wysoki poziom cukru we krwi powoduje choroby kończyn górnych. Obecnie możemy je zaklasyfikować jako powikłania cukrzycy. Lekarze leczący pacjentów z tym schorzeniem powinni zdawać sobie sprawę z istnienia tych następstw. Pozwoli im to zaproponować chorym lepsze metody leczenia” – zauważa dr Harry Green, kierownik badań. Odnosi się przy tym do następujących schorzeń:

„Zamrożony bark” – zlepne zapalenie torebki stawowej, któremu towarzyszy silny ból oraz uczucie sztywności. Te dolegliwości sprawiają, że chory nie jest w stanie sprawnie poruszać ręką i wykonywać różnych codziennych czynności, także tych związanych z samoobsługą. Z czasem ból może rozprzestrzenić się na kark i ramię, doprowadzając do znacznego upośledzenia sprawności. Choroba częściej dotyka kobiet niż mężczyzn.

Zespół cieśni nadgarstka – schorzenie objawia się sztywnością w obrębie dłoni i mrowieniem palców. Pacjent nie jest w stanie utrzymać w rękach różnych przedmiotów. Czuje silny dyskomfort podczas wykonywania codziennych czynności. Niekiedy ból staje się tak dotkliwy, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie i powoduje bezsenność.

Przykurcz Dupuytrena – stan, w którym tkanka łączna dłoni ulega pogrubieniu. Z czasem dochodzi do pojawienia się guzków i powstawania przykurczów palców, co znacznie ogranicza sprawność ręki dotkniętej chorobą. Schorzenie częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet.

Palec spustowy – objawia się podobnie jak opisana wyżej dolegliwość, przy czym przykurcz dotyczy tylko jednego palca.

Schorzenia kończyn górnych a cukrzyca

Nadmiar glukozy we krwi niszczy białka i prowadzi do powstawania nowych kompleksów cząsteczek zwanych zaawansowanymi produktami glikacji (AGE). Gromadzą się one w tkankach, uszkadzając ścięgna i stawy, co z kolei skutkuje upośledzeniem funkcji rąk i dłoni.

