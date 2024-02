„Odsyłanie z kwitkiem” przy rejestracji do lekarza rodzinnego to plaga. Czy pracownik rejestracji ma do tego prawo?

Zdarza się, że podczas rejestracji do lekarza rodzinnego słyszymy od pracownika rejestracji, że danego dnia u lekarza nie ma szans na wizytę, ponieważ „brakuje numerków”. Niemal każdy, kto próbował zapisać się do lekarza na ten sam dzień, zapewne chociaż raz spotkał się z taką sytuacją. Okazuje się jednak, że tylko jedna osoba może zdecydować o tym, czy wizyta odbędzie się danego dnia, czy nie. To z kolei zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Kto może odmówić zapisu do lekarza na ten sam dzień?

Okazuje się, że choć zapisy przyjmuje pracownik rejestracji, to decyzję o tym, że dana osoba nie zostanie przyjęta tego samego dnia u lekarza POZ podejmuje właśnie lekarz rodzinny. Do Rzecznika Praw Pacjenta często trafiają skargi na przychodnie, które odmawiają pacjentom zapisu na poradę lekarską w tym samym dniu, tłumacząc się na przykład godzinami przyjęć i określoną liczbą miejsc.

Jedynym kryterium, które uzasadnia wizytę lekarską w dniu zgłoszenia, jest stan zdrowia pacjenta. To lekarz rodzinny, decyduje o tym, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia do lekarza. Nie ma prawa decydować o tym pracownik rejestracji – wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Taka zasada wynika z faktu, że pracownik rejestracji nie jest pracownikiem medycznym i nie może podejmować decyzji w tym zakresie. Jest on odpowiedzialny jedynie za sprawy organizacyjne danej placówki. Z kolei w przypadku konsultacji specjalistycznych, warto sprawdzić, jak znaleźć szybszy termin wizyt u lekarza.

Co zrobić, gdy pracownik rejestracji odmawia zapisania do lekarza POZ?

„Jeśli pracownik rejestracji odmawia zapisania pacjenta na wizytę lekarską, pacjenci w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do kierownika podmiotu leczniczego z prośbą o wyjaśnienia. Najlepiej jeśli zrobią to pisemnie, ponieważ wtedy kierownik również powinien udzielić odpowiedzi na piśmie. Dobrze, aby kopia pisma została także przesłana do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta” – brzmi oficjalna informacja na stronie gov.pl

W przypadku, gdy taka odpowiedź będzie dla pacjenta niewystarczająca – może zwrócić się do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a także skontaktować z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Takie zasady rejestracji pacjentów wynikają z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Każda placówka udzielająca świadczeń w ramach NFZ musi przestrzegać zasad tam zawartych.

