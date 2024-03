Od dzisiaj nowe zasady realizacji recept. Na czym dokładnie polegają zmiany i kogo dotyczą?

28 lutego Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie zmian dotyczących realizacji recept, które wchodzą w życie już od dzisiaj (1 marca 2024 roku). Te modyfikacje będą dotyczyły pacjentów, którzy borykają się z chorobami przewlekłymi. Farmaceuci nie będą musieli już samodzielnie „głowić się” nad ilością leku, jaką powinni sprzedać pacjentowi w związku z realizowaną receptą.

Na czym dokładnie polegają zmiany w realizacji recept?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 marca 2024 r. wejdzie w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy – Prawo farmaceutyczne. Artykuł ten stanowi, że „obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia”.

W praktyce oznacza to, że obowiązek przeliczania ilości wydawanego leku spożywczego lub wyrobu medycznego zostaje przeniesiony z osoby realizującej receptę na system informatyczny. Wraz z początkiem marca to już nie farmaceuta będzie odpowiedzialny za prawidłowe obliczanie ilości sprzedawanego pacjentowi leku.

Kogo dotyczą modyfikacje w realizacji recept?

Zmiany te dotyczą realizacji recept rocznych. Otrzymują je osoby, które borykają się z chorobami przewlekłymi. W takich przypadkach lekarz może wypisać receptę, która będzie ważna przez najbliższe 365 dni. Trzeba jednak pamiętać o tym, że aktualne przepisy pozwalają na wykupienie jedynie części leku. W ramach realizacji recepty rocznej pacjent może wykupić zapas leku tylko na 120 dni. Po kolejne opakowania taka osoba musi zgłosić się za następne 3 miesiące. „Kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Warto przypomnieć też, że jeszcze niedawno rządzący planowali wycofanie recepty rocznej, jednak w lipcu 2023 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że recepty roczne zostają.

Jakie jeszcze zmiany wprowadziło Ministerstwo Zdrowia?

W ciągu ostatnich miesięcy w systemie ochrony zdrowia dokonano też kilku innych zmian. Jedna z nich polega na poszerzeniu grupy, która może wchodzić do lekarza „bez kolejki”, Grono osób, które są uprawnione do tego, by korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością, zostało poszerzone o osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód.

Jakie zmiany jeszcze czekają pacjentów? Chodzi o wdrożenie nowego sposobu raportowania przez palcówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – wraz z początkiem marca nałożony został na nie obowiązek podawania kodów chorób współistniejących wskazujących na rozpoznaną chorobę przewlekłą pacjenta. W życie mają wejść też modyfikacje, które pozwolą Narodowemu Funduszowi Zdrowia na skuteczniejsze monitorowanie jakości i efektywności leczenia onkologicznego, polegające na zmianach w informowaniu o chorobie nowotworowej.

Czytaj też:

Jak szybciej dostać się do lekarza? Sama skorzystałam z tej metody, wizytę miałam już następnego dniaCzytaj też:

Zaskakujące działanie szczepionek przeciw COVID-19. Mogą zmniejszać ryzyko tych poważnych chorób