„Niechlubny rekordzista” w ciele kobiety. Sprawdź, gdzie urósł guz ważący 14 kilogramów

Lekarze z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) podzielili się w mediach społecznościowych historią jednego z przeprowadzonych zabiegów. Medycy usunęli z ciała kobiety „intruza”, którego określili mianem niechlubnego rekordzisty. Zobacz, skąd wziął się ten przydomek.

Guz jajnika niebotycznych rozmiarów

Pacjentką, była 46-letnia kobieta. Trafiła na stół operacyjny w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością krążeniowo-oddechową. W jej jajniku tkwił monstrualny guz ważący aż 14 kilogramów. Usunięcie intruza było dla chirurgów i anestezjologów nie lada wyzwaniem:

„Czternastokilogramowy guz jajnika, jest niechlubnym rekordzistą – nigdy wcześniej nie był operowany w tak dużym zaniedbaniu. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi naszego zespołu medycznego operacja zakończyła się sukcesem” – czytamy w poście udostępnionym przez medyków.

Jak się okazuje pacjentka zaniedbywała badania profilaktyczne i przez to doprowadziła do zaistniałej sytuacji. Bagatelizowany guz urósł do niebotycznych rozmiarów i zaczął zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu kobiety. Na szczęście operacja zakończyła się sukcesem. Obecnie 46-latka czuje się dobrze, pozostaje pod opieką lekarzy i czeka na specjalistyczne konsultacje.

Jak może objawiać się guz jajnika?

Guz jajnika początkowo nie daje żadnych wyraźnych objawów. Z czasem mogą pojawiać się różne niespecyficzne symptomy, takie jak na przykład bóle dolnej części pleców, bóle podbrzusza, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, krwawienia między miesiączkami, trudności w oddawaniu moczu, uczucie ucisku na pęcherz itp. Im większa zmiana, tym trudniej ją usunąć. Sama operacja staje się natomiast znacznie większym obciążeniem dla organizmu. Dlatego tak ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych. Systematyczna kontrola stanu zdrowia pozwala na wczesne wykrycie niepokojących zmian:

„Zachęcamy jednocześnie wszystkich do regularnych badań i profilaktyki, aby uniknąć podobnych sytuacji. Nie bagatelizujmy swojego zdrowia – profilaktyka może uratować życie!” – apelują lekarze z iławskiego szpitala.

Zaleca się, by wykonywać USG jajników nie rzadziej niż raz w roku. Powinny o tym pamiętać również młode dziewczęta, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia seksualnego.

Czytaj też:

„Awantura” o Basię, czyli 12 lat jazdy bez trzymanki po diagnozie rakaCzytaj też:

Często boli cię brzuch? Nie lekceważ tego symptomu. Taki objaw daje groźny nowotwór