To koniec kolejek do lekarzy? Wiadomo, kiedy szybszy i prostszy sposób zapisów wchodzi w życie

Kolejki do lekarzy specjalistów są naprawdę dużym problemem dla pacjentów w naszym kraju i ogromnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia. W lutym tego roku minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała ważną zmianę w sposobie rejestracji do lekarza. Zapisy mają być znacznie szybsze i prostsze, dzięki możliwości korzystania z e-rejestracji. Na początku takie uproszczone zasady zapisów będą dotyczyć jedynie kilku specjalistów. Wiadomo, kiedy ruszy ten nowy sposób rejestracji.

Kiedy zacznie działać centralna e-rejestracja?

We wtorek (16.04.2024 r.) minister zdrowia Izabela Leszczyna na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia zapowiedziała, kiedy dokładnie zacznie działać centralna e-rejestracja. „Na pewno będę chciała to wprowadzić od 1 czerwca” – poinformowała szefowa resortu zdrowia. Zaznaczyła również, że na samym początku działania programu będzie on skierowany do określonej grupy pacjentów – wizyty elektroniczne będzie można umawiać tylko do lekarzy niektórych specjalizacji. Z wcześniejszych wypowiedzi minister zdrowia wiadomo, że najprawdopodobniej będzie to dotyczyć onkologii i kardiologii, bo to właśnie tam skracanie kolejek jest najważniejsze.

Taka specjalna e-rejestracja ma służyć pacjentom do zapisywania się na wizyty, ale także ich odwoływania, co jest niezwykle ważne, by nie zajmować miejsc chorym, którzy również czekają na konsultację u danego specjalisty. Minister zdrowia zapowiedziała, że specjalni koordynatorzy będą o to dbać. Już teraz możecie jednak przyspieszyć proces czekania na wizytę do każdego specjalisty – sprawdźcie, jak szybciej dostać się do lekarza. Niektóre osoby są również uprawnione do tego, by odbyć wizytę bez czekania – warto więc zapoznać się z aktualną listą uprawnionych do dostępu do lekarza be kolejki.

Powstanie też specjalna infolinia do szybszej rejestracji

Nie każdy ma możliwość skorzystania z komputera, internetu, by zapisać się do lekarza. Dotyczy to zwłaszcza starszych osób. Na takie sytuacje ministerstwo zdrowia również jest przygotowane – osoby, które mają problem ze sprawnym poruszaniem się w internecie, będą mogły użyć dedykowanej do zapisów infolinii.

Dziś osoby starsze, seniorzy mają telefony i dzięki infolinii będą mogli się rejestrować – powiedziała Izabela Leszczyna.

Minister zdrowia podczas rozmowy w „Trójce” podkreśliła jednak, że uruchomienie takiej powszechnej e-rejestracji jest złożonym procesem. Szefowa resortu zdrowia zadeklarowała jednak, że na pewno w tej kadencji dostępność do lekarzy będzie większa, a kolejki krótsze.

Na pewno taki system zostanie wprowadzony. Jeśli prywatna placówka umożliwia rezerwację wizyty u specjalisty SMS-em lub mailem, przypomina o niej i pozwala łatwo ją odwołać, to takie rozwiązanie można i trzeba wprowadzić w publicznym systemie ochrony zdrowia. Natomiast musimy pamiętać, że to bardziej skomplikowane niż w przypadku prywatnych podmiotów, bo zakres działalności podmiotów publicznych jest o wiele szerszy niż prywatnych lecznic – tłumaczyła jeszcze w lutym tego roku minister zdrowia w rozmowie z Wirtualną Polską.

