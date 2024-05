Te ważne zmiany w receptach właśnie miały wejść w życie. MZ podało jednak nową datę

8 maja 2024 roku miały wejść w życie ważne zmiany związane z wystawianiem recept. Dotyczyły one zakończenia okresu przejściowego, w którym lekarze mogą wystawiać recepty roczne w dwóch schematach dawkowania. Jedna z opcji to dotychczasowa metoda, natomiast drugi sposób polega na wykorzystaniu systemu informatycznego P1, który oblicza ilość przepisanego leku, jaką należy wydać pacjentowi w aptece. Rewolucji w tej kwestii jednak nie będzie, przynajmniej przez najbliższy czas.

Zmiany w receptach zaczną obowiązywać z opóźnieniem

Początkowo wprowadzenie nowego schematu dawkowaniach na receptach, wyliczanego przez system, miało zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. Resort zdrowia przesunął jednak ten termin na 8 maja. Teraz wydarzyła się taka sama sytuacja. Ministerstwo zdrowia, mimo swoich wcześniejszych zapowiedzi, postanowiło wydłużyć ten okres przejściowy do 30 czerwca 2024 roku. W efekcie lekarze jeszcze przez kolejne niemal dwa miesiące będą mogli wystawiać pacjentom recepty według dwóch schematów – nowego, ale też jeszcze starego. Po tej dacie recepty wystawiane według starego sposobu będą blokowane.

Od 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany do dostosowania się do tych wymagań – brzmi fragment komunikatu ministerstwa zdrowia.

Powodem, dla którego wydłużono okres przejściowy wprowadzenia tylko i wyłącznie nowego schematu dawkowania do końca czerwca jest skierowanie 6 maja 2024 roku do konsultacji publicznych rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. recept. Projekt uwzględnia zmiany, których oczekują farmaceuci i lekarze. Dotyczą one między innymi możliwości zwiększania przez farmaceutę ilości wydawanych opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie, ale nie tylko. Chodzi również o zmiany w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania i wskazanej ilości opakowań, a także doprecyzowania zasad adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept. Jak wskazało ministerstwo zdrowia „przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia będą wymagały zmiany algorytmów i tym samym zmiany systemu informatycznego funkcjonującego w ramach tzw. »systemu P1«”.

Apel lekarzy i farmaceutów w sprawie nowego schematu recept rocznych

Już wcześniej lekarze apelowali do minister zdrowia o opóźnienie terminu wprowadzenia zmian, argumentując to między innymi tym, że nowe szablony dawkowania leków mogą skutkować pomyłkami, ale też wprowadzać dezorientację wśród pacjentów.

Przykładowo, pacjent, który wcześniej podawał sobie 18 jednostek insuliny, zmuszony będzie podać sobie.0.2 ml substancji, inna osoba zamiast dwóch kropli leków do oka przeciw jaskrze, będzie musiała podać 0,04 ml, co będzie powodować pomyłki w przeliczaniu dawek oraz ich stosowaniu – brzmi fragment treści pisma wystosowanego przez Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia do minister zdrowia.

